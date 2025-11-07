Menu
POLÍCIA
POLÍCIA

Filho que matou ex-deputado do PT teve "surto" e tratava bipolaridade

Francisco Frateschi seria submetido a tratamento psiquiátrico

Redação

Por Redação

07/11/2025 - 6:40 h
Francisco é diagnosticado com transtorno bipolar
Francisco é diagnosticado com transtorno bipolar

Familiares de Francisco Frateschi, de 34 anos, afirmaram à Polícia Civil que um “episódio de surto” do rapaz resultou no assassinato do pai dele, o ex-deputado e fundador do PT, Paulo Frateschi, de 75 anos, em São Paulo.

Segundo familiares, Francisco, diagnosticado com transtorno bipolar, teve uma crise de agressividade na manhã do ocorrido, ferindo também a mãe e a irmã, Luísa Maux Vianna Frateschi, que tentou contê-lo. As informações são do portal Metrópoles.

Durante o ataque, a mãe sofreu uma fratura no braço, e Luísa teve um dedo quebrado e foi mordida pelo irmão. Após o crime, Francisco alternou momentos de agitação e prostração, sendo contido e sedado por equipes do Samu e da Polícia Militar.

O psicanalista que o acompanhava afirmou que o paciente apresentava episódios de hipomania e acredita que o ato ocorreu durante um surto psicótico. Francisco segue internado e sob escolta policial, enquanto a Polícia Civil aguarda a alta médica da mãe para concluir o inquérito.

HOMICÍDIO Polícia Civil saúde mental surto psicótico transtorno bipolar

x