POLÍCIA
Filho que matou ex-deputado do PT teve "surto" e tratava bipolaridade
Francisco Frateschi seria submetido a tratamento psiquiátrico
Por Redação
Familiares de Francisco Frateschi, de 34 anos, afirmaram à Polícia Civil que um “episódio de surto” do rapaz resultou no assassinato do pai dele, o ex-deputado e fundador do PT, Paulo Frateschi, de 75 anos, em São Paulo.
Segundo familiares, Francisco, diagnosticado com transtorno bipolar, teve uma crise de agressividade na manhã do ocorrido, ferindo também a mãe e a irmã, Luísa Maux Vianna Frateschi, que tentou contê-lo. As informações são do portal Metrópoles.
Durante o ataque, a mãe sofreu uma fratura no braço, e Luísa teve um dedo quebrado e foi mordida pelo irmão. Após o crime, Francisco alternou momentos de agitação e prostração, sendo contido e sedado por equipes do Samu e da Polícia Militar.
Leia Também:
O psicanalista que o acompanhava afirmou que o paciente apresentava episódios de hipomania e acredita que o ato ocorreu durante um surto psicótico. Francisco segue internado e sob escolta policial, enquanto a Polícia Civil aguarda a alta médica da mãe para concluir o inquérito.
