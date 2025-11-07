POLÍCIA
Deam arrecada itens de higiene para mulheres vítimas de violência
Doações podem ser feitas na sede da Deam no bairro Jomafa
Por Redação
A Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Feira de Santana deu ínicio a uma campanha com o objetivo de arrecadar itens de higiene pessoal para apoiar mulheres vítimas de violência doméstica que estejam em situação de vulnerabilidade social e econômica.
Os interessados em contribuir podem entregar as doações diretamente na sede da Deam, que fica localizada no bairro Jomafa. A campanha contempla a coleta de itens essenciais como absorventes íntimos, kits de higiene bucal, sabonetes e desodorantes, além de outros produtos necessários para a manutenção da higiene básica e do cuidado pessoal.
De acordo com Lorena Almeida, delegada titular da Deam, a iniciativa possui um caráter permanente, reforçando o compromisso institucional com a proteção, o acolhimento e a garantia de direitos das mulheres assistidas pela unidade.
