POLÍCIA
POLÍCIA

Deam arrecada itens de higiene para mulheres vítimas de violência

Doações podem ser feitas na sede da Deam no bairro Jomafa

Redação

Por Redação

07/11/2025 - 10:42 h
Itens doados na campanha da Deam
Itens doados na campanha da Deam

A Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Feira de Santana deu ínicio a uma campanha com o objetivo de arrecadar itens de higiene pessoal para apoiar mulheres vítimas de violência doméstica que estejam em situação de vulnerabilidade social e econômica.

Os interessados em contribuir podem entregar as doações diretamente na sede da Deam, que fica localizada no bairro Jomafa. A campanha contempla a coleta de itens essenciais como absorventes íntimos, kits de higiene bucal, sabonetes e desodorantes, além de outros produtos necessários para a manutenção da higiene básica e do cuidado pessoal.

De acordo com Lorena Almeida, delegada titular da Deam, a iniciativa possui um caráter permanente, reforçando o compromisso institucional com a proteção, o acolhimento e a garantia de direitos das mulheres assistidas pela unidade.

