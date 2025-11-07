SALVADOR
Nutricionista sequestrada em Salvador foi obrigada a pagar boletos de criminosos
Tâmara Ferreira foi encontrada no bairro de Castelo Branco, em Salvador
Por Gustavo Zambianco e Luan Julião
A nutricionista Tâmara Ferreira, de 42 anos de idade, que estava desaparecida desde a noite de quinta-feira, 6, e foi encontrada nesta sexta-feira, 7, foi obrigada a fazer transferências aos criminosos. De acordo com a irmã de Tâmara, Fabiana, disse que a nutricionista saiu do trabalho em direção a um evento de nutricionistas que aconteceria na Pituba.
Apurações do Portal A TARDE apontam que os sequestradores forçaram a nutricionista a pagar uma série de boletos, cujo valores não foram divulgados, os donos das contas dos boletos já foram identificados. Além disso, o carro da vítima não foi encontrado, porém a polícia segue com as buscas.
Desaparecimento
O desaparecimento da nutricionista foi registrado na delegacia na manhã desta sexta-feira, 7. A Polícia Civil (PC) informou que a Delegacia de Proteção à Pessoa (DPP Salvador) investiga o caso como desaparecimento.
Ela havia sido vista pela última vez deixando o edifício Mundo Plaza, no bairro Caminho das Árvores, após informar que participaria de um evento na Rua das Hortênsias, na Pituba. Segundo familiares, ela saiu de um edifício empresarial dirigindo veículo próprio.
Nutricionista estourada nas redes
Tâmara Ferreira é conhecida nas redes sociais por compartilhar conteúdos sobre saúde e bem-estar, Ela possui mais de 23 mil seguidores no Instagram.
