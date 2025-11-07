Menu
POLÍCIA

Polícia baiana dá baque milionário no CV após apreender 200 kg de drogas

Operação apreendeu mais de 200 quilos de entorpecentes

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

07/11/2025 - 15:17 h
Polícia apreende 200 quilos de drogas do CV
Polícia apreende 200 quilos de drogas do CV -

Mais de 200 quilos de entorpecentes enviados pelo Comando Vermelho (CV) do Rio de Janeiro para a Bahia foram apreendidos pela Polícia Civil (PC) no município de Santo Estevão nesta sexta-feira, 7. A apreensão resultou em um prejuízo estimado de R$ 3 milhões à facção criminosa, segundo informações da PC.

A carga enviada pelo CV do Rio de Janeiro tinha como destino final as cidades de Salvador, Região Metropolitana (RMS) e Feira de Santana.

Durante a operação, o motorista do caminhão que transportava a droga foi preso em flagrante, de acordo com a PC. O veículo também foi apreendido e vai passar por análise para verificação da existência de compartimentos ocultos.

O preso foi conduzido até a sede do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) para os procedimentos legais, e será representado à Justiça pelo perdimento do caminhão em favor do Estado.

O que foi apreendido

Foram apreendidos 200 quilos de entorpecente, entre eles:

  • Maconha;
  • Cocaína;
  • Crack.

Grande prejuízo ao Comando Vermelho

De acordo com o diretor do Departamento Especializado de Investigações Criminais (DEIC), o delegado Thomas Galdino, “a apreensão representa um duro golpe financeiro à organização criminosa, com prejuízo estimado em três milhões de reais.

O delegado ainda continua dizendo que a ideia é “combater o crime organizado com asfixia financeira”, da seguinte forma:

  • apreendendo drogas;
  • rastreando a rota do dinheiro;
  • bloqueando de contas.

Sobre a operação

A operação foi realizada no município de Santo Estevão, na Bahia, por equipes da Coordenação de Operações e Inteligência do DHPP, em ação integrada com o Departamento Especializado de Investigações Criminais (DEIC) e a Coordenação de Operações e Recursos Especiais (CORE).

apreensão apreensão de drogas Comando Vermelho drogas Polícia Civil

