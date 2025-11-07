POLÍCIA
Polícia baiana dá baque milionário no CV após apreender 200 kg de drogas
Operação apreendeu mais de 200 quilos de entorpecentes
Mais de 200 quilos de entorpecentes enviados pelo Comando Vermelho (CV) do Rio de Janeiro para a Bahia foram apreendidos pela Polícia Civil (PC) no município de Santo Estevão nesta sexta-feira, 7. A apreensão resultou em um prejuízo estimado de R$ 3 milhões à facção criminosa, segundo informações da PC.
A carga enviada pelo CV do Rio de Janeiro tinha como destino final as cidades de Salvador, Região Metropolitana (RMS) e Feira de Santana.
Durante a operação, o motorista do caminhão que transportava a droga foi preso em flagrante, de acordo com a PC. O veículo também foi apreendido e vai passar por análise para verificação da existência de compartimentos ocultos.
O preso foi conduzido até a sede do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) para os procedimentos legais, e será representado à Justiça pelo perdimento do caminhão em favor do Estado.
O que foi apreendido
Foram apreendidos 200 quilos de entorpecente, entre eles:
- Maconha;
- Cocaína;
- Crack.
Grande prejuízo ao Comando Vermelho
De acordo com o diretor do Departamento Especializado de Investigações Criminais (DEIC), o delegado Thomas Galdino, “a apreensão representa um duro golpe financeiro à organização criminosa, com prejuízo estimado em três milhões de reais.
O delegado ainda continua dizendo que a ideia é “combater o crime organizado com asfixia financeira”, da seguinte forma:
- apreendendo drogas;
- rastreando a rota do dinheiro;
- bloqueando de contas.
Sobre a operação
A operação foi realizada no município de Santo Estevão, na Bahia, por equipes da Coordenação de Operações e Inteligência do DHPP, em ação integrada com o Departamento Especializado de Investigações Criminais (DEIC) e a Coordenação de Operações e Recursos Especiais (CORE).
