Sem churras? Polícia desmonta abate clandestino de carne irregular
Denúncia anônima levou os agentes até uma fazenda onde o gado era abatido sem autorização
Por Redação
Dois homens, de 56 e 63 anos, foram presos em flagrante nesta sexta-feira, 7, por envolvimento em um esquema de abate clandestino e venda de carne imprópria para o consumo em São Sebastião do Passé, na Região Metropolitana de Salvador.A ação faz parte da Operação Agro, conduzida pela Polícia Civil, e contou com o apoio da Agência de Defesa Agropecuária da Bahia (ADAB) e da Vigilância Sanitária Municipal.
As diligências tiveram início após uma denúncia anônima sobre o abate irregular de gado em uma fazenda da região. Quando os agentes chegaram ao local, constataram que o animal já havia sido abatido. Com base em novas informações, as equipes seguiram até outra propriedade rural, onde flagraram um caminhão transportando carnes cobertas por uma lona.
O veículo foi monitorado até um açougue localizado no bairro Brasília, onde o material seria comercializado.
Durante a abordagem, a polícia confirmou que o produto vinha de abate ilegal. O responsável pelo abate e transporte, de 56 anos, e o dono do açougue, de 63, foram detidos em flagrante. Um terceiro homem, de 65 anos, que dirigia o caminhão, foi conduzido à delegacia, mas responderá em liberdade por ter sido apenas contratado para o transporte.
A ADAB apreendeu cerca de 400 quilos de carne, que foram destinados à destruição. Já a Vigilância Sanitária interditou o açougue por falta de alvará e por condições sanitárias inadequadas.
Os presos vão responder por receptação qualificada e comercialização de produto impróprio para o consumo humano. A ação foi realizada pela equipe da 37ª Delegacia Territorial (DT) de São Sebastião do Passé.
