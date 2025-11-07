"Vai, pula": homem é preso após obrigar vítima a se jogar de prédio na Bahia

Polícia Civil investiga se queda foi provocada durante tentativa de homicídio - Foto: Reprodução / TV Bahia

Uma discussão por causa de um relógio terminou em violência e quase em tragédia na cidade de Serrinha, a cerca de 70 quilômetros de Feira de Santana. Um homem de 32 anos foi preso na madrugada de quinta-feira, 6, acusado de obrigar outro homem a se jogar do segundo andar de um prédio, no bairro Bomba.

Segundo a Polícia Militar, o conflito começou após o suspeito acusar a vítima de ter furtado o acessório. Durante a confusão, ele e a mãe teriam invadido o imóvel onde o homem estava, portando uma faca e um pedaço de madeira, ameaçaram e obrigaram o homem a pular do edifício.

Quando os policiais do 16º Batalhão chegaram ao local, encontraram a vítima caída e ferida, com sangramento no ouvido. Uma equipe do Samu prestou os primeiros socorros e encaminhou o homem para um hospital em Feira de Santana.

O agressor foi detido em flagrante e levado para a Delegacia Territorial (DT) de Serrinha, onde o caso foi registrado. A Polícia Civil abriu inquérito para investigar as circunstâncias do crime e aguarda o laudo do Departamento de Polícia Técnica (DPT).