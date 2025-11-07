OPERAÇÃO NARKE 5
Vídeo: grande distribuidor de cocaína na Bahia é preso na Bahia
Foram apreendidos três veículos, drogas, documentos e arma de fogo
Por Leilane Teixeira
Um homem de 33 anos apontado como um dos principais distribuidores de cocaína na de Vitória da Conquista e região foi preso em flagrante, nesta sexta-feira,7, por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo e munições, durante ação da Polícia Civil da Bahia.
O cumprimento do mandado de busca e apreensão foi realizado no bairro Felícia,no próprio município, e resultou na apreensão de:
- porções de cocaína prontas para comercialização;
- um tablete da droga prensada;
- balanças de precisão;
- milhares de embalagens utilizadas no preparo do entorpecente;
- além de um revólver calibre 38;
- e dinheiro proveniente da atividade ilícita.
Itens apreendidos
Três veículos, uma Toyota Hilux, um Chevrolet Onix e uma motocicleta também foram apreendidos. O investigado utilizava compartimentos metálicos com ímãs, instalados sob o painel dos carros, para ocultar as drogas transportadas.
A ação foi realizada pela 8ª Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DTE) de Vitória da Conquista, vinculada ao Departamento Especializado de Investigações e Repressão ao Narcotráfico (Denarc), no âmbito da operação “Narke 5”, coordenada nacionalmente pela Diretoria de Operações Integradas e de Inteligência (Diopi/Senasp/MJSP).
O inquérito foi instaurado na DTE, que dará continuidade às investigações para identificar e indiciar outros integrantes da organização criminosa.
