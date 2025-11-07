Menu
OPERAÇÃO NARKE 5

Vídeo: grande distribuidor de cocaína na Bahia é preso na Bahia

Foram apreendidos três veículos, drogas, documentos e arma de fogo

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

07/11/2025 - 18:50 h
O cumprimento do mandado de busca e apreensão foi realizado no bairro Felícia,no próprio município
O cumprimento do mandado de busca e apreensão foi realizado no bairro Felícia,no próprio município

Um homem de 33 anos apontado como um dos principais distribuidores de cocaína na de Vitória da Conquista e região foi preso em flagrante, nesta sexta-feira,7, por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo e munições, durante ação da Polícia Civil da Bahia.

O cumprimento do mandado de busca e apreensão foi realizado no bairro Felícia,no próprio município, e resultou na apreensão de:

  • porções de cocaína prontas para comercialização;
  • um tablete da droga prensada;
  • balanças de precisão;
  • milhares de embalagens utilizadas no preparo do entorpecente;
  • além de um revólver calibre 38;
  • e dinheiro proveniente da atividade ilícita.

Itens apreendidos

Três veículos, uma Toyota Hilux, um Chevrolet Onix e uma motocicleta também foram apreendidos. O investigado utilizava compartimentos metálicos com ímãs, instalados sob o painel dos carros, para ocultar as drogas transportadas.

A ação foi realizada pela 8ª Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DTE) de Vitória da Conquista, vinculada ao Departamento Especializado de Investigações e Repressão ao Narcotráfico (Denarc), no âmbito da operação “Narke 5”, coordenada nacionalmente pela Diretoria de Operações Integradas e de Inteligência (Diopi/Senasp/MJSP).

O inquérito foi instaurado na DTE, que dará continuidade às investigações para identificar e indiciar outros integrantes da organização criminosa.

Tags:

criminalidade Denarc interior da bahia Narke 5 Operação policial Polícia Civil segurança pública tráfico de drogas vitória da conquista

