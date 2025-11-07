Vídeo: grande distribuidor de cocaína na Bahia é preso na Bahia

O cumprimento do mandado de busca e apreensão foi realizado no bairro Felícia,no próprio município - Foto: Divulgação PC

Um homem de 33 anos apontado como um dos principais distribuidores de cocaína na de Vitória da Conquista e região foi preso em flagrante, nesta sexta-feira,7, por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo e munições, durante ação da Polícia Civil da Bahia.

O cumprimento do mandado de busca e apreensão foi realizado no bairro Felícia,no próprio município, e resultou na apreensão de:

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

porções de cocaína prontas para comercialização;

um tablete da droga prensada;

balanças de precisão;

milhares de embalagens utilizadas no preparo do entorpecente;

além de um revólver calibre 38;

e dinheiro proveniente da atividade ilícita.

Itens apreendidos

Três veículos, uma Toyota Hilux, um Chevrolet Onix e uma motocicleta também foram apreendidos. O investigado utilizava compartimentos metálicos com ímãs, instalados sob o painel dos carros, para ocultar as drogas transportadas.

A ação foi realizada pela 8ª Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DTE) de Vitória da Conquista, vinculada ao Departamento Especializado de Investigações e Repressão ao Narcotráfico (Denarc), no âmbito da operação “Narke 5”, coordenada nacionalmente pela Diretoria de Operações Integradas e de Inteligência (Diopi/Senasp/MJSP).

O inquérito foi instaurado na DTE, que dará continuidade às investigações para identificar e indiciar outros integrantes da organização criminosa.