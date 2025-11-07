Nutricionista sequestrada fala pela primeira vez após ser encontrada

Nutricionista Tâmara Ferreira fala pela primeira vez após ser encontrada - Foto: Ag. A TARDE | Luan Julião

A nutricionista Tâmara Ferreira, de 42 anos, que estava desaparecida desde a noite de quinta-feira, 6, e foi encontrada na manhã desta sexta-feira, 7, se manifestou pela primeira vez. A mulher foi encontrada com diversos hematomas e lesões, porém com vida, em Salvador.

Após os procedimentos judiciais, a nutricionista saiu da delegacia e falou com a imprensa, explicando que foi levada a um “local de mata fechada, mas por estar sob ameaça, não identificou ninguém”.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Além disso, Tâmara comemorou por estar viva, apesar de ainda assim estar ferida. “Estou com diversas lesões, hematomas e abalada emocionalmente, principalmente na perna, devido às quedas durante o ocorrido. O que importa é que estou viva."

Explicação do caso da nutricionista

A nutricionista explicou que, ao sair do carro na praça da Lúcia Magalhães, onde ela estaria indo para um evento, foi abordada por uma pessoa que a forçou a entrar novamente. Ela garantiu que tentou resistir, mas não conseguiu.

Após os sequestradores tomarem controle da situação, eles a levaram para a parte de trás do Shopping Itaigara para que ela realizasse transferências bancárias, relata Tâmara. Porém, por conta do horário, os valores não poderiam ser altos.

“Não consegui efetuar mais saques e, em seguida, fui levada a outro local, provavelmente um posto de gasolina. De lá, fui transferida para outro carro, que me levou a um lugar onde atravessei uma área de mata. Passei a noite nesse local”, relata a nutricionista.

Na manhã seguinte, Tâmara diz que foi acordada a base de ameaças. “Deram coronhadas na minha cabeça, na minha perna, disseram que iam cortar meu dedo, tirar minha unha. Fizeram um terror.”

Os criminosos, que estavam com a posse do celular da nutricionista, fizeram as transferências e ainda ameaçaram ligar para o marido de Tâmara, José Anacleto Neto, porém não ligaram.

Após as transferências terem sido feitas, Tâmara diz que foi liberada quando foi levada de moto até um supermercado, onde pediu ajuda.

“Durante todo o tempo, meu rosto esteve coberto. Fui mantida em um local que parecia um espaço abandonado, onde a visão era limitada.”

Relato da mãe

A mãe de Tâmara também falou com a imprensa relatando o momento em que recebeu a notícia que a filha foi encontrada.

“Estava na Delegacia de Proteção à Pessoa (DPP Salvador) quando o gerente do supermercado me ligou e disse que Tâmara estava no local.“, diz a mãe de Tâmara.

A senhora disse que só acreditaria se a mulher falasse com ela, e ao receber a confirmação, ela e uma equipe foram em direção ao supermercado com uma viatura.