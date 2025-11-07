PM fecha cerco no Nordeste de Amaralina após sequestro de nutricionista

Nutricionista Tâmara Ferreira, de 42 anos, - Foto: Reprodução / Instagram

A Polícia Militar intensificou, na tarde desta sexta-feira, 7, as buscas pelos autores do sequestro da nutricionista Tâmara Ferreira, de 42 anos, que havia desaparecido na noite de quinta-feira, 6 e foi encontrada com vida, mas ferida, em Salvador.

Durante as incursões no Complexo do Nordeste de Amaralina, indivíduos ligados ao tráfico de drogas na região tentaram fugir das equipes policiais.



De acordo com informações preliminares apuradas pelo Portal A TARDE, alguns suspeitos durante o cerco policial e fizeram reféns na tentativa de fuga e ao menos um deles foi baleado, mas ainda não há confirmação de que tenham relação direta com o sequestro.

As ações fazem parte do cerco montado para localizar os responsáveis pelo crime e o veículo utilizado no sequestro, mas, segundo fontes ouvidas pela reportagem, podem envolver outros suspeitos.

Unidades ordinárias e especializadas da PM realizam bloqueios e incursões no Complexo do Nordeste de Amaralina, com o objetivo de capturar os envolvidos e localizar o veículo utilizado no crime. A Secretaria da Segurança Pública (SSP) reforçou que denúncias anônimas podem ser feitas pelo número 181 (Disque Denúncia).

Segundo a família, Tâmara foi vista pela última vez deixando o edifício Mundo Plaza, no bairro Caminho das Árvores, após informar que iria para um evento de nutricionistas na Rua das Hortênsias, na Pituba. Ela dirigia o próprio carro quando desapareceu.

A irmã da vítima, Fabiana Ferreira, contou que Tâmara foi obrigada a fazer transferências bancárias aos criminosos durante o período em que esteve em poder dos sequestradores.

O caso é investigado pela Delegacia de Proteção à Pessoa (DPP), que registrou o desaparecimento na manhã desta sexta-feira. A Polícia Civil apura se o sequestro tem relação com roubo mediante extorsão.