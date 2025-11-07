Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍCIA

PM fecha cerco no Nordeste de Amaralina após sequestro de nutricionista

Durante a operação, criminosos ligados ao tráfico invadiram casa e fizeram reféns

Luan Julião

Por Luan Julião

07/11/2025 - 19:21 h
Nutricionista Tâmara Ferreira, de 42 anos,
Nutricionista Tâmara Ferreira, de 42 anos, -

A Polícia Militar intensificou, na tarde desta sexta-feira, 7, as buscas pelos autores do sequestro da nutricionista Tâmara Ferreira, de 42 anos, que havia desaparecido na noite de quinta-feira, 6 e foi encontrada com vida, mas ferida, em Salvador.

Durante as incursões no Complexo do Nordeste de Amaralina, indivíduos ligados ao tráfico de drogas na região tentaram fugir das equipes policiais.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

De acordo com informações preliminares apuradas pelo Portal A TARDE, alguns suspeitos durante o cerco policial e fizeram reféns na tentativa de fuga e ao menos um deles foi baleado, mas ainda não há confirmação de que tenham relação direta com o sequestro.

As ações fazem parte do cerco montado para localizar os responsáveis pelo crime e o veículo utilizado no sequestro, mas, segundo fontes ouvidas pela reportagem, podem envolver outros suspeitos.

Leia Também:

Monitor de ressocialização é flagrado tentando entrar no presídio com iPhone
Nutricionista sequestrada fala pela primeira vez após ser encontrada
“Graças a Deus encontrada”: esposo de nutricionista comemora desfecho

Unidades ordinárias e especializadas da PM realizam bloqueios e incursões no Complexo do Nordeste de Amaralina, com o objetivo de capturar os envolvidos e localizar o veículo utilizado no crime. A Secretaria da Segurança Pública (SSP) reforçou que denúncias anônimas podem ser feitas pelo número 181 (Disque Denúncia).

Segundo a família, Tâmara foi vista pela última vez deixando o edifício Mundo Plaza, no bairro Caminho das Árvores, após informar que iria para um evento de nutricionistas na Rua das Hortênsias, na Pituba. Ela dirigia o próprio carro quando desapareceu.

A irmã da vítima, Fabiana Ferreira, contou que Tâmara foi obrigada a fazer transferências bancárias aos criminosos durante o período em que esteve em poder dos sequestradores.

O caso é investigado pela Delegacia de Proteção à Pessoa (DPP), que registrou o desaparecimento na manhã desta sexta-feira. A Polícia Civil apura se o sequestro tem relação com roubo mediante extorsão.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Complexo do Nordeste de Amaralina crime CV nutricionista Salvador Sequestro

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Nutricionista Tâmara Ferreira, de 42 anos,
Play

Ilhéus: mulher baleada em assalto se pronuncia nas redes sociais

Nutricionista Tâmara Ferreira, de 42 anos,
Play

Vídeo: homem é brutalmente espancado com barra de madeira na rua

Nutricionista Tâmara Ferreira, de 42 anos,
Play

Vídeo: cliente de loja é baleada durante roubo na Bahia; dupla é presa

Nutricionista Tâmara Ferreira, de 42 anos,
Play

Vídeo: corpo aparece boiando em praia de Salvador

x