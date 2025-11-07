Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

NORDESTE DE AMARALINA

Sequestro de nutricionista: sete integrantes de facção são alcançados

Cinco criminosos ficaram feridos e dois acabaram presos após rendição durante buscas por suspeitos de participação no sequestro de nutricionista

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

07/11/2025 - 22:03 h
Imagem ilustrativa da imagem Sequestro de nutricionista: sete integrantes de facção são alcançados
-

Sete integrantes de uma facção foram alcançados na noite desta sexta-feira, 8, durante buscas por suspeitos de participação no sequestro da nutricionista Tâmara Ferreira. O flagrante aconteceu no Complexo do Nordeste de Amaralina, em Salvador.

Cinco criminosos ficaram feridos durante confronto e dois acabaram presos após rendição. Armas, carregadores e munições foram apreendidos com o grupo.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Segundo a polícia, os homens fizeram uma família refém durante tentativa de fugir dos agentes.

Cerco fechado

As ações fazem parte do cerco montado para localizar os responsáveis pelo crime e o veículo utilizado no sequestro, mas, segundo fontes ouvidas pela reportagem, podem envolver outros suspeitos.

Secretaria da Segurança Pública (SSP) reforçou que denúncias anônimas podem ser feitas pelo número 181 (Disque Denúncia).

Leia Também:

Mulher atea fogo no marido e ele filma o momento da agressão
Traficante que tentou controlar internet em Salvador morre em confronto
PM fecha cerco no Nordeste de Amaralina após sequestro de nutricionista

Segundo a família, Tâmara foi vista pela última vez deixando o edifício Mundo Plaza, no bairro Caminho das Árvores, após informar que iria para um evento de nutricionistas na Rua das Hortênsias, na Pituba. Ela dirigia o próprio carro quando desapareceu.

A irmã da vítima, Fabiana Ferreira, contou que Tâmara foi obrigada a fazer transferências bancárias aos criminosos durante o período em que esteve em poder dos sequestradores.

Depoimento da nutricionista

A nutricionista Tâmara Ferreira, de 42 anos, que estava desaparecida desde a noite de quinta-feira, 6, e foi encontrada na manhã desta sexta-feira, 7, se manifestou pela primeira vez. A mulher foi encontrada com diversos hematomas e lesões, porém com vida, em Salvador.

Após os procedimentos judiciais, a nutricionista saiu da delegacia e falou com a imprensa, explicando que foi levada a um “local de mata fechada, mas por estar sob ameaça, não identificou ninguém”.

Além disso, Tâmara comemorou por estar viva, apesar de ainda assim estar ferida. “Estou com diversas lesões, hematomas e abalada emocionalmente, principalmente na perna, devido às quedas durante o ocorrido. O que importa é que estou viva."

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

confronto policial Disque Denúncia Facção criminosa operação Polícia Salvador segurança pública Sequestro Tâmara Ferreira violência urbana

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Play

Vídeo: corpo aparece boiando em praia de Salvador

Play

Motociclista bate em carro e morre atropelado por ônibus em Pernambués

Play

Polícia mira grupo criminoso especializado em roubo de caminhões

Play

Vídeo: traficante que vendia drogas por app é preso na RMS

x