Sequestro de nutricionista: sete integrantes de facção são alcançados

Sete integrantes de uma facção foram alcançados na noite desta sexta-feira, 8, durante buscas por suspeitos de participação no sequestro da nutricionista Tâmara Ferreira. O flagrante aconteceu no Complexo do Nordeste de Amaralina, em Salvador.

Cinco criminosos ficaram feridos durante confronto e dois acabaram presos após rendição. Armas, carregadores e munições foram apreendidos com o grupo.

Segundo a polícia, os homens fizeram uma família refém durante tentativa de fugir dos agentes.

Cerco fechado

As ações fazem parte do cerco montado para localizar os responsáveis pelo crime e o veículo utilizado no sequestro, mas, segundo fontes ouvidas pela reportagem, podem envolver outros suspeitos.

Secretaria da Segurança Pública (SSP) reforçou que denúncias anônimas podem ser feitas pelo número 181 (Disque Denúncia).

Segundo a família, Tâmara foi vista pela última vez deixando o edifício Mundo Plaza, no bairro Caminho das Árvores, após informar que iria para um evento de nutricionistas na Rua das Hortênsias, na Pituba. Ela dirigia o próprio carro quando desapareceu.

A irmã da vítima, Fabiana Ferreira, contou que Tâmara foi obrigada a fazer transferências bancárias aos criminosos durante o período em que esteve em poder dos sequestradores.

Depoimento da nutricionista

A nutricionista Tâmara Ferreira, de 42 anos, que estava desaparecida desde a noite de quinta-feira, 6, e foi encontrada na manhã desta sexta-feira, 7, se manifestou pela primeira vez. A mulher foi encontrada com diversos hematomas e lesões, porém com vida, em Salvador.

Após os procedimentos judiciais, a nutricionista saiu da delegacia e falou com a imprensa, explicando que foi levada a um “local de mata fechada, mas por estar sob ameaça, não identificou ninguém”.

Além disso, Tâmara comemorou por estar viva, apesar de ainda assim estar ferida. “Estou com diversas lesões, hematomas e abalada emocionalmente, principalmente na perna, devido às quedas durante o ocorrido. O que importa é que estou viva."