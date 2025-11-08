POLÍCIA
Homem morre esfaqueado após flagrar namorada com o ex-marido
Suspeito confessou o homicídio e afirmou não se arrepender do ato
Por Redação
Um homem de 27 anos foi assassinado a facadas, na madrugada deste sábado, 8, em Jacinto (MG), após uma briga dentro da casa de sua namorada. O autor do crime, de 31 anos e ex-marido da mulher, foi preso em flagrante. Ele confessou o homicídio e afirmou não se arrepender do ato.
De acordo com o boletim de ocorrência, a companheira da vítima, que também é mãe dos filhos do agressor, relatou aos policiais que o ex-marido passou o dia ingerindo bebidas alcoólicas. Ele havia ido à casa dela buscar as crianças, mas pediu para pernoitar no local, o que foi aceito por ela.
Por volta da meia-noite, o atual namorado chegou à casa, visivelmente embriagado, batendo no portão e chamando pela mulher. Ela, então, acordou o ex-marido e o mandou ir embora. Percebendo a movimentação, a vítima gritou para um amigo que havia "macho ali dentro" e que iria invadir o imóvel.
O atual namorado conseguiu entrar na casa, iniciou uma briga com o suspeito e foi atingido por uma facada no pescoço. A vítima tentou caminhar até a cozinha, mas acabou caindo e morrendo no local.
Após o crime, o agressor fugiu a pé. Ele foi localizado no final da madrugada, na casa do pai, onde confessou o homicídio aos policiais. O suspeito alegou ter agido em "legítima defesa", afirmando que o outro homem chegou exaltado, o empurrou e tentou agredi-lo. Ele declarou que jogou a faca fora logo após o ocorrido.
