HOME > EDUCAÇÃO
É HOJE!

Enem 2025: tudo o que você precisa saber sobre horários e regras

O primeiro dia de prova é neste domingo

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

09/11/2025 - 8:59 h
A prova começa pontualmente às 13h30
A prova começa pontualmente às 13h30

Começa neste domingo, 9, o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). A primeira prova conta com 90 questões objetivas, das disciplinas de Linguagens e Ciências Humanas, e uma redação.

Os portões abrem ao meio-dia em todo o Brasil e fecham pontualmente às 13h, proibindo a entrada de qualquer candidato que tente acessar os locais de prova após esse horário. A prova será iniciada às 13h30.

Os estudantes terão 5 horas e 30 minutos para realizar a prova, com horário previsto para finalizar às 19 horas. Entretanto, a saída da sala é permitida a partir das 15h30, sem o caderno de questões. O caderno só poderá ser levado pelo candidato às 18h30, faltando 30 minutos para o fim da prova.

Vale lembrar que alguns estados do Brasil seguem fuso horários diferentes do de Brasília, usado para marcar os horários, como Amazonas, Roraima, Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Nestes locais, a prova começa pontualmente às 12h30 no horário local, e no Acre começa às 11h30 no horário local.

Vitória da Conquista celebra marco das 100 escolas revitalizadas
Secretaria de Educação de Feira institui “Prêmio Melhores da Educação de Feira de Santana”
Enem 2025 mobiliza estudantes em todo o país a partir deste domingo

No segundo dia de prova, 16 de novembro, a duração é menor. O exame seguirá por cinco horas e seu encerramento está marcado oficialmente para às 18h30, com 90 questões de Matemática e Ciências da Natureza.

Regras importantes

Fique atento para algumas regras importantes do Enem, que caso não sejam seguidas podem causar a desclassificação do candidato.

  • O documento oficial de identificação com foto é obrigatório - pode ser apresentado em versão física ou digital, desde que exibido em aplicativos oficiais, como o Gov.br.
  • É indispensável levar caneta esferográfica de tinta preta e corpo transparente, para preencher o cartão de respostas.
  • Também é necessário levar o cartão de confirmação de inscrição, além de lanche e água em garrafa transparente, sem rótulo, para consumo durante o exame.
  • Celulares, relógios inteligentes, fones de ouvido, calculadora e tablets devem ser desligados e lacrados no envelope porta-objetos entregue pelo fiscal.
  • Não é permitido o uso de bonés, gorros, óculos escuros ou materiais de consulta.

