Enem 2025: tudo o que você precisa saber sobre horários e regras
O primeiro dia de prova é neste domingo
Por Franciely Gomes
Começa neste domingo, 9, o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). A primeira prova conta com 90 questões objetivas, das disciplinas de Linguagens e Ciências Humanas, e uma redação.
Os portões abrem ao meio-dia em todo o Brasil e fecham pontualmente às 13h, proibindo a entrada de qualquer candidato que tente acessar os locais de prova após esse horário. A prova será iniciada às 13h30.
Os estudantes terão 5 horas e 30 minutos para realizar a prova, com horário previsto para finalizar às 19 horas. Entretanto, a saída da sala é permitida a partir das 15h30, sem o caderno de questões. O caderno só poderá ser levado pelo candidato às 18h30, faltando 30 minutos para o fim da prova.
Vale lembrar que alguns estados do Brasil seguem fuso horários diferentes do de Brasília, usado para marcar os horários, como Amazonas, Roraima, Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Nestes locais, a prova começa pontualmente às 12h30 no horário local, e no Acre começa às 11h30 no horário local.
No segundo dia de prova, 16 de novembro, a duração é menor. O exame seguirá por cinco horas e seu encerramento está marcado oficialmente para às 18h30, com 90 questões de Matemática e Ciências da Natureza.
Regras importantes
Fique atento para algumas regras importantes do Enem, que caso não sejam seguidas podem causar a desclassificação do candidato.
- O documento oficial de identificação com foto é obrigatório - pode ser apresentado em versão física ou digital, desde que exibido em aplicativos oficiais, como o Gov.br.
- É indispensável levar caneta esferográfica de tinta preta e corpo transparente, para preencher o cartão de respostas.
- Também é necessário levar o cartão de confirmação de inscrição, além de lanche e água em garrafa transparente, sem rótulo, para consumo durante o exame.
- Celulares, relógios inteligentes, fones de ouvido, calculadora e tablets devem ser desligados e lacrados no envelope porta-objetos entregue pelo fiscal.
- Não é permitido o uso de bonés, gorros, óculos escuros ou materiais de consulta.
