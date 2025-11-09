Enem 2025: tudo o que você precisa saber sobre horários e regras

A prova começa pontualmente às 13h30 - Foto: Ilustrativa | Freepik

Começa neste domingo, 9, o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). A primeira prova conta com 90 questões objetivas, das disciplinas de Linguagens e Ciências Humanas, e uma redação.

Os portões abrem ao meio-dia em todo o Brasil e fecham pontualmente às 13h, proibindo a entrada de qualquer candidato que tente acessar os locais de prova após esse horário. A prova será iniciada às 13h30.

Os estudantes terão 5 horas e 30 minutos para realizar a prova, com horário previsto para finalizar às 19 horas. Entretanto, a saída da sala é permitida a partir das 15h30, sem o caderno de questões. O caderno só poderá ser levado pelo candidato às 18h30, faltando 30 minutos para o fim da prova.

Vale lembrar que alguns estados do Brasil seguem fuso horários diferentes do de Brasília, usado para marcar os horários, como Amazonas, Roraima, Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Nestes locais, a prova começa pontualmente às 12h30 no horário local, e no Acre começa às 11h30 no horário local.

No segundo dia de prova, 16 de novembro, a duração é menor. O exame seguirá por cinco horas e seu encerramento está marcado oficialmente para às 18h30, com 90 questões de Matemática e Ciências da Natureza.

Regras importantes

Fique atento para algumas regras importantes do Enem, que caso não sejam seguidas podem causar a desclassificação do candidato.