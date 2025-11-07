Secretaria de Educação de Feira institui “Prêmio Melhores da Educação de Feira de Santana”

- Foto: Divulgação

A Secretaria Municipal de Educação de Feira de Santana (Seduc) publicou, no Diário Oficial do Município desta quinta-feira, 6, a Portaria nº 029/2025, que institui o “Prêmio Melhores da Educação de Feira de Santana”, e o Edital nº 005/2025, que regulamenta o processo de inscrição, avaliação e premiação. A iniciativa inédita no município tem como objetivo valorizar profissionais, escolas, estudantes, famílias e parceiros que se destacam por suas contribuições à melhoria da educação pública municipal.

O prêmio nasce no contexto das ações do Pacto Feira pela Alfabetização, com foco na garantia da alfabetização na idade adequada e na elevação dos índices de aprendizagem da rede municipal. Segundo o secretário de Educação, Pablo Roberto, a criação da premiação representa “um passo importante para fortalecer a cultura do reconhecimento, da inovação e do compromisso com a qualidade da educação pública de Feira de Santana”.

Reconhecimento em múltiplas categorias

O edital detalha as categorias e subcategorias de premiação, contemplando desde docentes e gestores, até alunos e parceiros da comunidade. São elas:

Destaques dos Profissionais da Educação: professores de Educação Infantil, Anos Iniciais, Anos Finais, EJA, Educação Inclusiva, Gestores e Professores de Inovação e Tecnologia;

Escolas em Destaque: Escola Destaque em Alfabetização, Escola Parceira da Comunidade e Escola Sustentável e Criativa;

Estudantes em Destaque: “Eu fiz a diferença na minha escola”, O Cientista e Arte e Cultura Estudantil;

Comunidade e Parceiros em Destaque: Família Parceira da Educação, Empresa Amiga da Educação, Sociedade Civil Inspiradora, entre outras.

A avaliação das práticas será conduzida por uma Comissão Julgadora composta por representantes da Seduc, de instituições de ensino superior, de entidades da sociedade civil e especialistas convidados. A seleção será baseada em critérios como inovação, impacto educacional, aplicabilidade, envolvimento da comunidade e sustentabilidade.

Inscrições e cronograma

As inscrições estão abertas de 6 a 22 de novembro de 2025, exclusivamente pelo portal oficial da Secretaria Municipal de Educação: www.educacao.feiradesantana.ba.gov.br . Cada participante poderá inscrever até dois projetos ou práticas, desde que apresentem resultados comprováveis.

A avaliação ocorrerá de 24 a 30 de novembro, e a divulgação dos finalistas entre 2 e 10 de dezembro. O grande momento de premiação será a “Noite de Gala dos Melhores da Educação”, marcada para 18 de dezembro, quando os vencedores serão homenageados com troféus, certificados, menções honrosas e, conforme a categoria, premiações em bens, kits pedagógicos ou recursos financeiros.

Valorização e inspiração

De acordo com o edital, o prêmio pretende inspirar e consolidar uma política permanente de valorização dos profissionais e da comunidade escolar, estimulando o protagonismo estudantil e a integração entre escola, família e sociedade.

“Educar é inspirar, e reconhecer quem faz a diferença é uma forma de fortalecer toda a rede. Este prêmio é um a homenagem a quem acredita que a transformação começa na sala de aula”, destacou Pablo Roberto.