Vitória da Conquista celebra marco das 100 escolas revitalizadas - Foto: Divulgação/Prefeitura de Vitória da Conquista

O município de Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia, celebrou nesta sexta-feira, 7, a entrega da 100ª unidade escolar totalmente revitalizada. A Escola Municipal Zulema Cotrim, localizada no loteamento Jardim Guanabara, foi entregue à comunidade em uma cerimônia que também marcou o lançamento do projeto 'Escola + Segura'.

Escola Municipal Zulema Cotrim | Foto: Divulgação/Prefeitura de Vitória da Conquista

As intervenções na unidade incluíram construção de cobertura metálica, muro e calçada, reparos em alvenaria, revisão de portas e fechaduras, reestruturação completa das redes elétrica e hidráulica, além da instalação de esquadrias em blindex, revestimento cerâmico e forro em toda a escola. Também houve a readequação de espaços internos, revitalização dos sanitários e pinturas geral e lúdica. O investimento foi de aproximadamente R$ 800 mil.

Escola Municipal Zulema Cotrim | Foto: Divulgação/Prefeitura de Vitória da Conquista

Atendendo 337 alunos, distribuídos em 14 turmas - sendo duas de Atendimento Educacional Especializado (AEE) na Sala de Recursos Multifuncionais (SRM) e 12 de alunos da Educação Infantil e do Ensino Fundamental I -, a Zulema Cotrim agora oferece um espaço mais moderno e seguro para a comunidade escolar.

“A escola não é apenas um local para estar aprendendo matemática, português, ciências. Aqui, nós pavimentamos caminhos para que o sonho de vocês se realizem. Para que chegássemos a esse número de 100 escolas revitalizadas, teve o primeiro dia, a primeira escola requalificada lá atrás. Envolveu muito trabalho, reformar, demolir, construir. Isso foi feito com o trabalho de servidores públicos, homens e mulheres que trabalham incansavelmente pelo nosso município”, destacou a prefeita da cidade Sheila Lemos (União).

Para a gestora municipal, o investimento na Educação traz benefícios que vão além do aprendizado.

“Conquista é a cidade mais segura da Bahia, mas ninguém faz segurança pública só com forças de segurança e com o poder público. Tem que ser toda a comunidade trabalhando junto. A gente faz segurança pública quando oferece escola de qualidade, Cras nos territórios mais vulneráveis, iluminação e limpeza pública”, disse a prefeita.

O secretário municipal de Educação (Smed), Edgard Larry, reforçou o compromisso do governo com o avanço educacional.

“O Governo Municipal tem a coragem de colocar a Educação no centro das prioridades, e transformar prioridade em ação. O 100 não é apenas um número, mas um marco que mostra que conseguimos 100 escolas requalificadas, 100 portas que reabrem renovadas”, declarou.

Representando os responsáveis dos estudantes, Layla Sacramento, mãe dos alunos Benjamin e Maria Júlia, destacou a importância da requalificação.

“A escola está com uma estrutura melhor, esses toldos que colocaram tanto na área interna quanto na área externa, vai ser melhor para a atividade física deles. É um motivo de alegria para nós, pais, recebermos uma escola melhorada. A Zulema Cotrim é uma escola reconhecida na cidade, meus irmãos estudaram aqui e hoje são os meus filhos, então é um motivo de muita alegria receber a escola revitalizada”.

Projeto Escola + Segura

Projeto Escola + Segura | Foto: Divulgação/Prefeitura de Vitória da Conquista

Durante a cerimônia, a prefeita Sheila Lemos assinou o decreto que institui o projeto 'Escola + Segura', com o objetivo de promover um ambiente escolar mais seguro e tranquilo para toda a comunidade educacional.

A iniciativa abrangerá todas as escolas da rede municipal, com:

Segurança Física (infraestrutura e monitoramento);

Segurança Comportamental, com foco na prevenção da violência e disciplina;

Segurança Digital, abrangendo o uso consciente da internet e a prevenção do cyberbullying;

Comunicação e Parceria, envolvendo pais, Polícia Militar, Guarda Municipal e Conselho Tutelar;

Formação e Capacitação da comunidade escolar.

Premiação do Concurso de Redação

Premiação do Concurso de Redação | Foto: Divulgação/Prefeitura de Vitória da Conquista

Encerrando a cerimônia, houve a premiação do concurso de redação 'Minha Conquista: a melhor cidade para viver na Bahia'. Os vencedores forma:

1º lugar: Maria Luiza Santos – Escola Municipal Marlene Flores;

2º lugar: Elisabete Santos Brito – Escola Municipal Carlos Santana;

3º lugar: Nádila Oliveira dos Santos – Escola Municipal Rui Barbosa (Cercadinho).

Todas essas ações integram a programação dos 185 anos de emancipação política de Vitória da Conquista, celebrados neste domingo, 9.