Vitória da Conquista lidera ranking de cidade mais segura da Bahia

Vitória da Conquista é a principal cidade do Sudoeste baiano - Foto: Divulgação

O município de Vitória da Conquista, sudoeste da Bahia, tem sido destacado em anuários como a cidade mais segura da Bahia entre os municípios mais populosos do Estado.

De acordo com o Anuário de Cidades Mais Seguras do Brasil (geralmente realizado pela plataforma MySide, com dados do IBGE e do Ministério da Saúde), Vitória da Conquista aparece em primeiro lugar na Bahia.

Destaque

O município tem sido apontado como a cidade mais segura da Bahia, com base na taxa de homicídios por 100 mil habitantes. Por exemplo, um dado de um anuário recente indica uma taxa de 29,5 assassinatos a cada 100 mil habitantes.

O estudo geralmente considera apenas municípios com população superior a 100 mil habitantes. Outras cidades que aparecem bem colocadas no ranking estadual, dependendo da edição do anuário, incluem Luís Eduardo Magalhães e Itabuna.

Metodologia

Os anuários utilizam dados oficiais de órgãos como o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), para a contagem populacional (Censo mais recente, geralmente), e o Ministério da Saúde (SIM – Sistema de Informação sobre Mortalidade), para os registros de óbitos violentos.

O estudo geralmente se restringe às cidades com mais de 100 mil habitantes, pois são as que possuem uma base de dados mais robusta para a comparação.