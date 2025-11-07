LEVANTAMENTO
Vitória da Conquista lidera ranking de cidade mais segura da Bahia
Estudo tem base na taxa de homicídios por 100 mil habitantes
Por Rodrigo Tardio
O município de Vitória da Conquista, sudoeste da Bahia, tem sido destacado em anuários como a cidade mais segura da Bahia entre os municípios mais populosos do Estado.
De acordo com o Anuário de Cidades Mais Seguras do Brasil (geralmente realizado pela plataforma MySide, com dados do IBGE e do Ministério da Saúde), Vitória da Conquista aparece em primeiro lugar na Bahia.
Destaque
O município tem sido apontado como a cidade mais segura da Bahia, com base na taxa de homicídios por 100 mil habitantes. Por exemplo, um dado de um anuário recente indica uma taxa de 29,5 assassinatos a cada 100 mil habitantes.
O estudo geralmente considera apenas municípios com população superior a 100 mil habitantes. Outras cidades que aparecem bem colocadas no ranking estadual, dependendo da edição do anuário, incluem Luís Eduardo Magalhães e Itabuna.
Metodologia
Os anuários utilizam dados oficiais de órgãos como o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), para a contagem populacional (Censo mais recente, geralmente), e o Ministério da Saúde (SIM – Sistema de Informação sobre Mortalidade), para os registros de óbitos violentos.
O estudo geralmente se restringe às cidades com mais de 100 mil habitantes, pois são as que possuem uma base de dados mais robusta para a comparação.
