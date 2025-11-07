HONRARIA
Luiz Marinho formaliza pacto e recebe título de Cidadão de Salvador
Ministro participou da assinatura do pacto do Trabalho Decente no Carnaval
Por Rodrigo Tardio
O Ministro do Trabalho, Luiz Marinho, esteve em Salvador nesta sexta-feira, 7, para participar da assinatura do pacto do Trabalho Decente, do Empreendedorismo e do Desenvolvimento Econômico no Carnaval de Salvador.
Homenagem
O Ministro recebeu duas honrarias na capital baiana, que foi o título de Cidadão Soteropolitano: Concedido pela Câmara Municipal de Salvador (CMS), além do reconhecimento pelo papel que teve na articulação do Pacto.
Pacto
O ponto central do evento foi a assinatura do Pacto, que reforça o compromisso entre:
- Governo Federal (Ministério do Trabalho e Emprego - MTE)
- Governo do Estado da Bahia (Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte - (Setre)
Prefeitura de Salvador
O objetivo é garantir trabalho decente para os cerca de 20 mil profissionais que atuam na festa, como:
- Ambulantes
- Cordeiros
- Catadores
- Artistas
- Profissionais da economia criativa e popular
O Pacto prevê um Plano de Trabalho Conjunto para atuar em:
- Qualificação profissional.
- Inclusão produtiva.
- Prevenção de violações de direitos e redução de riscos ocupacionais.
- Comunicação unificada e pontos de apoio ao trabalhador nos circuitos da festa.
