Caetano e Bethânia e mais: veja lista completa de indicados ao Grammy

Maria Bethânia e Caetano Veloso concorrem na categoria Melhor Álbum de Música Global - Foto: Divulgação

O Brasil vai marcar presença no palco do Grammy Awards 2026. Entre os indicados anunciados nesta sexta-feira, 7, estão Maria Bethânia e Caetano Veloso, que concorrem na categoria Melhor Álbum de Música Global com o projeto Caetano e Bethânia Ao Vivo. A dupla de irmãos, ícones da música brasileira, divide espaço com grandes nomes internacionais na disputa.

A cerimônia do Grammy está marcada para o dia 1º de fevereiro de 2026, direto da Crypto.com Arena, em Los Angeles (EUA). A lista oficial de indicados foi apresentada em uma transmissão ao vivo, conduzida por artistas como Sabrina Carpenter, Chappell Roan e Doechii, que revelaram os nomes dos concorrentes ao maior prêmio da indústria musical.

O rapper Kendrick Lamar lidera as nomeações com nove indicações, incluindo as principais categorias. Logo atrás, Lady Gaga aparece com sete menções, enquanto Bad Bunny, Leon Thomas e Sabrina Carpenter figuram com seis indicações cada, consolidando um dos anos mais competitivos da premiação.

Mudanças na premiação

A edição de 2026 chega com novas mudanças nas categorias, refletindo a evolução da música contemporânea. O prêmio de Melhor Álbum Country passa a se chamar Melhor Álbum Country Contemporâneo, enquanto surge uma nova disputa: Melhor Álbum Country Tradicional.

Já nas categorias de música clássica, os compositores e letristas agora passam a ser reconhecidos junto a artistas, produtores e engenheiros que colaboraram em álbuns vencedores.

Lista completa de indicados ao Grammy 2026!

Álbum do Ano

"DeBÍ TiRAR MáS FOTos" - Bad Bunny

"Swag" - Justin Bieber

"Man's Best Friend" - Sabrina Carpenter

"Let God Sort Em Out" - Clipse, Pusha T & Malice

"Mayhem" - Lady Gaga

"GNX" - Kendrick Lamar

"Mutt" - Leon Thomas

"Chromakopia" - Tyler, The Creator

Melhor Álbum de Música Global

"Sounds Of Kumbha" - Sounds Of Kumbha

"No Sign of Weakness" - Burna Boy

"Eclairer le monde - Light the World" - Youssou N'Dour

"Mind Explosion (50th Anniversary Tour Live)" - Shakti

"Chapter III: We Return To Light" - Anoushka Shankar Featuring Alam Khan & Sarathy Korwar

"Caetano e Bethânia Ao Vivo" - Caetano Veloso e Maria Bethânia

Canção do Ano

"Abracadabra" - Lady Gaga

"Anxiety" - Doechii

"Apt." - Rosé, Bruno Mars

"DtMF" - Bad Bunny

"Golden" - Guerreiras do K-pop

"Luther" - Kendrick Lamar, SZA

"Manchild" - Sabrina Carpenter

"Wildflower" - Billie Eilish

Gravação do Ano

"DtMF" - Bad Bunny

"Machild" - Sabrina Carpenter

"Anxiety" - Doechii

"Abracadabra" - Lady Gaga

"Wildflower" - Billie Eilish

"Luther" - Kendrick Lamar, SZA

"The Subway" - Chappell Roan

"APT." - Rosé, Bruno Mars

Artista revelação

Olivia Dean

Katseye

The Marias

Addison Rae

Sombr

Leon Thomas

Alex Warren

Lola Young

Melhor Performance Solo de Pop

"Daisies" - Justin Bieber

"Manchild" - Sabrina Carpenter

"Disease" - Lady Gaga

"The Subway" - Chappell Roan

"Messy" - Lola Young

Melhor Performance Pop de Duo ou Grupo

"Defying Gravity" - Ariana Grande, Cynthia Erivo

"Golden" - Guerreiras do K-pop

"Gabriela" - Katseye

"APT." - Rosé, Bruno Mars

"30 For 30" - SZA, Kendrick Lamar

Melhor Álbum Vocal de Pop

"Swag" - Justin Bieber

"Man's Best Fried" - Sabrina Carpenter

"Something Beautiful" - Miley Cyrus

"Mayhem" - Lady Gaga

"I've Tried Everything But Therapy" (Parte 2) - Teddy Swims

Melhor Gravação de Pop Dance

"Bluest Flame" - Selena Gomez e Benny Blanco

"Abracadabra" - Lady Gaga

"Midnight Sun" - Zara Larsson

"Just Keep Watching" - Tate McRae

"Illegal" - PinkPantheress

Melhor Performance de Rock

"Night Terror" - Dream Theater

"Lachryma" - Ghost

"Emergence" - Sleep Token

"Soft Spine" - Spiritbox

"Birds" - Turnstille

Melhor Canção de Rock

"As Alive As You Need Me To Be" - Nine Inch Nails

"Caramel" - Sleep Token

"Glum" - Hayley Williams

"Never Enough" - Turnstile

"Zombie" - Yungblud

Melhor Álbum de Rock

"Private Music - Deftones"

"I Quit" - Haim

"From Zero" - Linkin Park

"Never Enough" - Turnstille

"Idols" - Yungblud

Melhor Canção de R&B

"Folded" - Kehlani

"Heart Of A Woman" - Summer Walker"

"It Depends" - Chris Brown e Bryson Tiller

"Overqualified" - Durand Bernarr

"Yes It Is" - Leon Thomas

Melhor Álbum de R&B

"Beloved" - Giveon

"Why Not More?" - Coco Jones

"The Crown" - Ledisi

"Escape Room" - Teyana Taylor

"Mutt" - Leon Thomas

Melhor Canção de Rap

"Anxiety" - Doechii

"The Birds Don't Sing" - Clipse, Pusha T & Malice e John Legend & Voices Of Fire

"Sticky" - Tyler, The Creator Featuring GloRilla, Sexyy Red & Lil Wayne

"TGIF" - GloRilla

"TV Off" - Kendrick Lamar e Lefty Gunplay

Melhor Álbum de Rap

"Let God Sort Em Out" - Clipse, Pusha T & Malice

"Glorious" - GloRilla

"God Does Like Ugly - JID

Chromakopia - Tyler, The Creator

Melhor Álbum de Country Contemporâneo

"Patterns" - Kelsea Ballerini

"Snipe Hunter" - Tyler Childers

"Evangeline vs. The Machine" - Eric Church

"Beautifully Broken" - Jelly Roll

"Postcards From Texas" - Miranda Lambert

Melhor Álbum de Country Tradicional

"Dollar A Day" - Charley Crockett

"American Romance" - Lukas Nelson

"Oh What A Beautiful World" - Willie Nelson

"Hard Headed Woman" - Margo Prince

"Ain't In It For My Health" - Zach Top

Melhor Álbum de Pop Latino

"Cosa Nuestra" - Rauw Alejandro

"Bogotá Deluxe" - Andrés Cepeda

"Tropicoqueta" - Karol G

"Cancionera" - Natalia Lafourcade

"¿Y ahora qué?" - Alejandro Sanz

Melhor Álbum de Música Urbana

"DeBÍ TiRAR MáS FOTos" - Bad Bunny

"Mixteip" - J Balvin

"Ferxxo Vol X: Sagrado" - Feid

"Naiki" - Nicki Nicole

"Eub Deluxe" - Trueno

"Sinfónico (En Vivo)" - Yandel

Melhor Trilha Sonora para Mídia Visual

"Devo" - Devo

"Live At The oyal Albert Hall" - Raye

"Relentless" - Diane Warren

"Music By John Williams" - John Williams

"Piece By Piece" - Pharrell Williams

Melhor Canção Escrita para Mídia Visual

"As Alive As You Need Me To Be" [From "Tron: Ares"]

"Golden" - "Guerreiras do K-pop

"I Lied To You" - "Pecadores"

"Never Too Late" - "Elton John"

"Pale, Pale Moon" - "Pecadores"

"Pecadores" - "Pecadores"

Melhor Vídeo Musical

"Manchild" - Sabrina Carpenter

"So Be It" - Clipse

"Anxiety" - Doechii

"Love" - OK Go

"Young Lion" - Sade

Veja a lista completa com as categorias técnicas clicando aqui.