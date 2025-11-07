Funk supera astros internacionais e alcança feito histórico no Spotify

A música se tornou um verdadeiro hit - Foto: Divulgação

É hit e é do Brasil! A música ‘Posso Até Não Te Dar Flores’, parceira entre MC Ryan SP, MC Meno K, MC Jacaré, DJ Japa NK e DJ Davi DogDog, entrou no Top 10 Global do Spotify nesta semana.

A canção se tornou a primeira totalmente em português a ocupar o ranking das 10 mais ouvidas do mundo na principal plataforma de streaming. Antes da faixa, artistas brasileiros figuraram na parte de cima da lista em três oportunidades, mas com canções em línguas estrangeiras.

Posso Até Não Te Dar Flores subiu posições rapidamente ao longo das últimas semanas. Ainda no final de outubro, foram 3 milhões de reproduções em 24 horas, a deixando na décima terceira colocação. Já em novembro, a música registrou 3,2 milhões de reproduções no mesmo período, subindo para a nona posição, à frente de ‘Die With A Smile’, de Lady Gaga e Bruno Mars, ‘Wildflower’, de Billie Eilish, e ‘Elizabeth Taylor’, de Taylor Swift.

O Spotify Charts apontou que a Taylor lidera o ranking com ‘The Fate of Ophelia’, que atingiu 7,5 milhões nas últimas 24 horas. ‘Golden’, do grupo fictício HUNTR/X, do desenho ‘Guerreiras do K-pop’, está em segunda com 6,2 milhões, enquanto ‘back to friends’, de Sombr, fecha o pódio com 4,8 milhões.

Hit absoluto

Posso Até Não Te Dar Flores se tornou um hit absoluto. O sucesso da música nas paradas é impulsionado pela viralização nas redes sociais. O trecho cantado por MC Meno K virou trend e ganhou até dancinha. Artistas como Ana Castela e Camila Loures foram algumas das famosas que compartilharam a coreografia de sucesso em seus perfis.

Antes da marca expressiva alcançada por MC Ryan SP, MC Meno K, MC Jacaré, DJ Japa NK e DJ Davi DogDog, músicas de artistas brasileiros só figuraram no top 10 da empresa em outras três oportunidades, com ‘Envolver’, de Anitta, ‘São Paulo’, de The Weeknd e Anitta, e ‘Bellakeo’, também da Anitta.

No Top 15, há a presença de ‘Zona de Perigo’, de Léo Santana, e ‘Alibi’, de Sevdaliza, Pabllo Vitar e Yaseult.

Importante ressaltar que a posição das músicas no ranking do Spotify pode mudar a qualquer momento.

Ouça ‘Posso Até Não Te Dar Flores’: