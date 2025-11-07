Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > MÚSICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

VERDADEIRO HIT

Funk supera astros internacionais e alcança feito histórico no Spotify

Hit brasileiro, a canção se destacou no ranking do Spotify

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

07/11/2025 - 6:44 h
A música se tornou um verdadeiro hit
A música se tornou um verdadeiro hit -

É hit e é do Brasil! A música ‘Posso Até Não Te Dar Flores’, parceira entre MC Ryan SP, MC Meno K, MC Jacaré, DJ Japa NK e DJ Davi DogDog, entrou no Top 10 Global do Spotify nesta semana.

A canção se tornou a primeira totalmente em português a ocupar o ranking das 10 mais ouvidas do mundo na principal plataforma de streaming. Antes da faixa, artistas brasileiros figuraram na parte de cima da lista em três oportunidades, mas com canções em línguas estrangeiras.

Tudo sobre Música em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Afropunk Bahia 2025: esses são os 10 shows imperdíveis da festa
Claudia Leitte toma decisão 1 ano após acusações de racismo religismo
AC/DC anuncia show inédito no Brasil em 2026; veja ingressos e preços

Posso Até Não Te Dar Flores subiu posições rapidamente ao longo das últimas semanas. Ainda no final de outubro, foram 3 milhões de reproduções em 24 horas, a deixando na décima terceira colocação. Já em novembro, a música registrou 3,2 milhões de reproduções no mesmo período, subindo para a nona posição, à frente de ‘Die With A Smile’, de Lady Gaga e Bruno Mars, ‘Wildflower’, de Billie Eilish, e ‘Elizabeth Taylor’, de Taylor Swift.

O Spotify Charts apontou que a Taylor lidera o ranking com ‘The Fate of Ophelia’, que atingiu 7,5 milhões nas últimas 24 horas. ‘Golden’, do grupo fictício HUNTR/X, do desenho ‘Guerreiras do K-pop’, está em segunda com 6,2 milhões, enquanto ‘back to friends’, de Sombr, fecha o pódio com 4,8 milhões.

Hit absoluto

Posso Até Não Te Dar Flores se tornou um hit absoluto. O sucesso da música nas paradas é impulsionado pela viralização nas redes sociais. O trecho cantado por MC Meno K virou trend e ganhou até dancinha. Artistas como Ana Castela e Camila Loures foram algumas das famosas que compartilharam a coreografia de sucesso em seus perfis.

Antes da marca expressiva alcançada por MC Ryan SP, MC Meno K, MC Jacaré, DJ Japa NK e DJ Davi DogDog, músicas de artistas brasileiros só figuraram no top 10 da empresa em outras três oportunidades, com ‘Envolver’, de Anitta, ‘São Paulo’, de The Weeknd e Anitta, e ‘Bellakeo’, também da Anitta.

No Top 15, há a presença de ‘Zona de Perigo’, de Léo Santana, e ‘Alibi’, de Sevdaliza, Pabllo Vitar e Yaseult.

Importante ressaltar que a posição das músicas no ranking do Spotify pode mudar a qualquer momento.

Ouça ‘Posso Até Não Te Dar Flores’:

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

funk música spotify

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
A música se tornou um verdadeiro hit
Play

Henrique & Juliano apadrinham estreia de Bia Frazzo em Salvador

A música se tornou um verdadeiro hit
Play

Integrante dos Filhos de Jorge pede namorada em casamento durante show

A música se tornou um verdadeiro hit
Play

Baiana, filha de Jimmy Cliff e estrela em Hollywood: a vida de Nabiyah Be

A música se tornou um verdadeiro hit
Play

Sandra Sá faz discurso emocionante na Arena A TARDE: “Não precisa batalhar"

x