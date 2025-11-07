Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > PORTAL MUNICÍPIOS
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

IRREGULARIDADES

Prefeito é investigado por 251 contratações sem concurso

Admissões teriam sido feitas sem observar os requisitos legais que exigem necessidade temporária

Rodrigo Tardio

Por Rodrigo Tardio

07/11/2025 - 12:48 h | Atualizada em 07/11/2025 - 13:14
Anisio Madeirol (União Brasil), prefeito de Conde
Anisio Madeirol (União Brasil), prefeito de Conde -

O prefeito do município de Conde, litoral norte da Bahia, José Anísio Almeida de Oliveira, conhecido como Anísio Madeirol (União Brasil), está sendo investigado por supostas irregularidades em 251 contratações temporárias realizadas nos primeiros meses de 2025, sem o devido processo seletivo ou chamamento público.

De acordo com a Diretoria de Controle de Atos de Pessoal, as admissões teriam sido feitas sem observar os requisitos legais que exigem necessidade temporária, excepcional interesse público e prazo determinado, além de ferirem o princípio da publicidade previsto na Constituição.

Tudo sobre Portal Municípios em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Construção de creche deixa prefeito e servidora na mira da Justiça
Prefeita na Bahia é pressionada e tem 20 dias para esclarecer omissões nas contas
Empresa sem aptidão técnica vence contrato na Educação de Sapeaçu

Com a decisão, o prefeito Anísio Madeirol vai ser notificado para apresentar defesa e documentos no prazo de 20 dias.

O processo segue em análise até o julgamento do mérito, podendo resultar em eventuais sanções ou determinações adicionais, conforme o resultado da instrução e a manifestação do Ministério Público de Contas.

A reportagem do Portal A TARDE procurou a Prefeitura de Conde e ainda aguarda resposta aos questionamentos.

Demissões

Em setembro deste ano, o prefeito Anísio Madeirol (União Brasil), realizou demissões em massa em diversas secretarias. De acordo com ex-servidores, aproximadamente 90 trabalhadores foram desligados, o que gerou preocupação na população local.

Entre os demitidos, estão profissionais que haviam sido recentemente contratados, De acordo com os servidores, a gestão municipal justificou que os altos gastos realizados no aniversário da cidade, no último dia 10 de agosto, gerou impacto financeiro e que as exonerações seriam parte de uma medida emergencial para reequilibrar as contas públicas.

Ainda de acordo com denúncia dos servidores, a gestão teria apontado a possibilidade de recontratar grande parte dos servidores exonerados, após um período de três meses. A medida provocou preocupação entre os trabalhadores atingidos, bem como a população, já que a perda de renda atinge diretamente a economia local.

À época, a reportagem de A TARDE procurou a Prefeitura de Conde e não obteve resposta aos questionamentos.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Anísio Madeirol Conde Contratações temporárias demissões investigação irregularidades

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Anisio Madeirol (União Brasil), prefeito de Conde
Play

Taxa de R$ 700 para ir à praia? Turistas denunciam cobrança no Conde

Anisio Madeirol (União Brasil), prefeito de Conde
Play

"Vá jogar lixo na casa da desgraça", brada prefeito de cidade baiana

Anisio Madeirol (União Brasil), prefeito de Conde
Play

Homem é acusado de dar golpe de quase R$ 4 milhões na RMS

Anisio Madeirol (União Brasil), prefeito de Conde
Play

Catu: moradores denunciam precariedade em posto de saúde improvisado

x