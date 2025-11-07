Menu
PORTAL MUNICÍPIOS
FALHAS EM EDITAL

Construção de creche deixa prefeito e servidora na mira da Justiça

Prefeito de Barra do Mendes, Dr. Néu (PP), está sob investigação do MP-BA

Rodrigo Tardio

Por Rodrigo Tardio

07/11/2025 - 11:38 h
Dr. Néu, prefeito de Barra do Mendes (PP)
Dr. Néu, prefeito de Barra do Mendes (PP) -

O prefeito de Barra do Mendes, Manoel Gabriel dos Santos, conhecido como Dr. Néu (PP), bem como a agente de contratação, Janaina Pereira de Souza Barreto estão sob investigação por supostas irregularidades em uma licitação no município.

A denúncia de irregularidades vem após uma concorrência eletrônica, a qual teve objetivo de contratar uma empresa para a conclusão das obras de uma creche. A denúncia veio da empresa 'Trindade Construtora Ltda', a qual apontou possíveis falhas no edital, a ausência de republicação após correções, tratamento desigual entre as concorrentes e desclassificação indevida.

Caso as irregularidades sejam comprovadas, o órgão responsável deve aplicar sanções aos envolvidos. O processo segue em análise até o julgamento do mérito.

Liminar

A construtora pediu liminar para suspender o contrato firmado com a GFC Construtora e Empreendimentos Ltda., a qual foi vencedora do certame no valor de R$ 1,53 milhão.

No entanto, o TCM-BA, indeferiu o pedido de medida cautelar, alegando que não há provas suficientes de risco de dano ao erário ou de irregularidades que justifiquem a suspensão imediata.

A reportagem procurou a Prefeitura de Barra do Mendes e ainda aguarda posicionamento.

Tags:

Barra do Mendes denúncia Dr. Néu edital investigação irregularidades licitação nepotismo Trindade Construtora

Ver todas

x