Prefeito reduz salários e suspende gratificações para enfrentar crise

Redução começou em outubro e vai até dezembro

Para enfrentar a crise financeira que se abateu sobre Serrinha, cidade a 173 km de Salvador, o prefeito Cyro Novais estabeleceu, através do Decreto nº 59/2025, medidas temporárias de redução de gastos. Entre elas estão a diminuição de 50% do próprio salário, do vice-prefeito e dos secretários, além da suspensão de todas as gratificações de cargos comissionados, funções gratificadas e de servidores, sejam efetivos ou comissionados.

Nos últimos quatro meses, o município teve quase R$ 6 milhões retidos nos repasses de recursos. Um episódio crítico ocorreu em 10 de outubro, quando apenas R$ 80 mil foram depositados de um repasse esperado de R$ 2,6 milhões.

Segundo a gestão, as medidas têm como objetivo preservar empregos e garantir a continuidade dos serviços públicos essenciais. O prefeito revelou que está tomando decisões firmes para proteger empregos e manter a qualidade dos serviços públicos.

Esta é a primeira redução salarial desde o início da atual gestão e será válida apenas para os meses de outubro, novembro e dezembro, afetando principalmente as gratificações e remunerações de agentes políticos.