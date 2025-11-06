Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BAHIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

NA PRÓPRIA CARNE

Prefeito reduz salários e suspende gratificações para enfrentar crise

Medida inclui redução de 50% do próprio salário e gratificações de servidores

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

06/11/2025 - 20:11 h
Redução começou em outubro e vai até dezembro
Redução começou em outubro e vai até dezembro -

Para enfrentar a crise financeira que se abateu sobre Serrinha, cidade a 173 km de Salvador, o prefeito Cyro Novais estabeleceu, através do Decreto nº 59/2025, medidas temporárias de redução de gastos. Entre elas estão a diminuição de 50% do próprio salário, do vice-prefeito e dos secretários, além da suspensão de todas as gratificações de cargos comissionados, funções gratificadas e de servidores, sejam efetivos ou comissionados.

Nos últimos quatro meses, o município teve quase R$ 6 milhões retidos nos repasses de recursos. Um episódio crítico ocorreu em 10 de outubro, quando apenas R$ 80 mil foram depositados de um repasse esperado de R$ 2,6 milhões.

Tudo sobre Bahia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Segundo a gestão, as medidas têm como objetivo preservar empregos e garantir a continuidade dos serviços públicos essenciais. O prefeito revelou que está tomando decisões firmes para proteger empregos e manter a qualidade dos serviços públicos.

Leia Também:

Bahia Pesca e Prefeitura de Camaçari assinam termo de cooperação técnica
Prefeitura dá fim aos cargos temporários com novo concurso em 2026
Impedido de furtar por 'Homem-Aranha' é preso com arma falsa na Bahia

Esta é a primeira redução salarial desde o início da atual gestão e será válida apenas para os meses de outubro, novembro e dezembro, afetando principalmente as gratificações e remunerações de agentes políticos.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

crise financeira decreto nº 59/2025 dezembro economia municipal gratificações suspensas novembro outubro prefeito preservação de empregos recursos retidos redução salarial secretários serrinha SERVIÇOS PÚBLICOS servidores vice-prefeito

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Redução começou em outubro e vai até dezembro
Play

Caminhão tomba em Dias d’Ávila e carga é saqueada pela população

Redução começou em outubro e vai até dezembro
Play

Polícia mira grupo criminoso especializado em roubo de caminhões

Redução começou em outubro e vai até dezembro
Play

Drogas com a imagem de entidade religiosa são apreendidas na Bahia

Redução começou em outubro e vai até dezembro
Play

Ministra revela plano para combater invasão de terras na Bahia

x