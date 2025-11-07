Luis Eduardo é classificada como segunda cidade mais segura da Bahia

Luis Eduardo Magalhães é conhecido por ser grande polo do agronegócio no oeste baiano - Foto: Divulgação | Prefeitura de LEM

O município de Luís Eduardo Magalhães, oeste da Bahia, foi classificado como a segunda cidade mais segura para se viver na Bahia, na categoria de municípios com população acima dos 100 mil habitantes. A cidade que lidera o ranking na Bahia é Vitória da Conquista.

Luís Eduardo Magalhães é conhecido por ser um grande polo do agronegócio no oeste baiano e por ter a 6ª maior economia do estado.

Anuário Cidades Mais Seguras do Brasil

O Anuário Cidades Mais Seguras do Brasil lançado em novembro de 2025 pela MySide classifica as cidades com mais segurança no país para se viver. De acordo com ele, a cidade de Luís Eduardo Magalhães é a 2ª cidade mais segura para se viver em todo o estado da Bahia, considerando municípios com população acima de 100 mil pessoas.

O indicador principal utilizado pelo Anuário é a taxa de assassinatos a cada 100 mil habitantes, com base em dados do IBGE e do Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM) do Ministério da Saúde.

Vitória da Conquista também aparece no ranking das cidades mais seguras do Nordeste, ocupando a 14ª posição na região.

No terceiro lugar está Itabuna, seguida de Alagoinhas e em 5º lugar a cidade de Barreiras. A cidade que aparece em 10º lugar é Porto Seguro, com mais de 60 assassinatos a cada 100 mil habitantes.

“Acredito que essa conquista é fruto da forma com que o prefeito trata a segurança pública no município. Ele tem a consciência de que a tarefa policial é técnica e nos dá carta branca para combater o crime em suas diversas frentes, seja na proteção à população ou nos crimes de trânsito”, disse João Paulo, secretário de Segurança e Trânsito. E emendou:

“Para nós é um orgulho estar com mais este destaque, e dentro de um tema tão controverso como é a segurança pública. É um indicativo que estamos no caminho certo”, afirmou Junior Marabá, prefeito do município de Luís Eduardo Magalhães.

Dados populacionais do IBGE

O índice é calculado a partir dos dados populacionais do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) em conjunto com os registros oficiais do SIM (Sistema de Informação sobre Mortalidade) do Ministério da Saúde.

“O SIM é um sistema nacional contínuo de registro de óbitos, em operação desde 1979, no qual cada morte é classificada segundo a Classificação Internacional de Doenças (CID-10), da Organização Mundial da Saúde (OMS)’, afirma o Anuário Mais Seguro do Brasil.

Rankings

No ranking geral do Brasil dos 27 estados, a Bahia aparece em 25º lugar com 42 assassinatos a cada 100 mil habitantes. E considerando as cinco regiões do Brasil, a região nordeste foi classificada em último lugar. Em primeiro, ficou a região sul, seguida da região sudeste, centro-oeste e norte, nesta ordem.

Já considerando as capitais do país, Salvador foi classificada como a capital menos segura entre todas as capitais do Brasil, superando a marca estadual, com 57,6 assassinatos a cada 100 mil habitantes.