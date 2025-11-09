Enem 2025: entenda como é calculada a nota das provas objetivas

Provas acontecem em dois turnos - Foto: FreePik

Neste domingo, 9, ao menos 4,81 milhões de candidatos enfrentarão as primeiras provas do Enem 2025, incluindo redação e 90 questões de múltipla escolha.

O exame, um dos mais importantes do país, exige atenção não apenas à interpretação de textos e gramática, mas também ao gerenciamento do tempo: cada dia de prova dura 5 horas e 30 minutos.

Responder corretamente às questões de história, geografia, filosofia, sociologia e língua estrangeira é apenas parte do desafio.

É importante que os estudantes organizem seu tempo de forma estratégica, dedicando atenção inicial à redação antes de avançar para as demais questões, garantindo clareza e coerência no texto final.

Outra recomendação essencial é não deixar questões em branco ou chutar de forma aleatória, já que a Teoria de Resposta ao Item (TRI), utilizada pelo Inep, avalia não apenas a quantidade de acertos, mas também a coerência pedagógica das respostas.

Como a TRI calcula a nota no Enem

A nota do Enem não é simplesmente a soma de acertos e erros. O Inep utiliza a TRI, um modelo matemático que considera a coerência das respostas corretas e a dificuldade de cada questão.

Participantes que acertam questões difíceis devem também acertar questões mais fáceis, pois o modelo entende que habilidades mais complexas dependem do domínio das mais simples.

Os três parâmetros da TRI

Cada questão da prova é avaliada com base em três variáveis:

Parâmetro de discriminação – identifica a capacidade da questão em diferenciar participantes que dominam ou não a habilidade avaliada.

Parâmetro de dificuldade – quanto mais difícil a questão, maior seu valor na nota final.

Parâmetro de acerto casual – considera a probabilidade de o participante acertar por chute, sem necessariamente dominar o conteúdo.

A combinação desses parâmetros permite que a TRI avalie coerência, conhecimento cumulativo e consistência pedagógica, garantindo que a nota reflita não apenas o número de acertos, mas também a forma como as respostas foram dadas.

Quantidade de acertos e nota final

Dois candidatos com o mesmo número de acertos podem ter notas diferentes, dependendo de quais questões foram acertadas ou erradas. A nota é influenciada pelo grau de dificuldade e pela coerência das respostas, tornando o desempenho estratégico tão importante quanto o conhecimento.

Chutar ou deixar questões em branco

Acertos feitos por chute não penalizam diretamente a nota, mas têm menos valor do que respostas coerentes. Por outro lado, questões deixadas em branco são consideradas erradas. Responder todas as perguntas aumenta a chance de uma nota mais alta, desde que o candidato mantenha a coerência pedagógica.

As notas mínimas e máximas variam a cada edição do Enem, pois as questões mudam todos os anos. Na divulgação dos resultados, prevista para janeiro de 2026, o Inep informará os valores específicos de cada área do conhecimento, permitindo que os participantes entendam melhor seu desempenho dentro do modelo da TRI.

Segundo dia de provas

No dia 16 de novembro, os candidatos farão a segunda etapa do Enem, com questões de matemática, biologia, química e física. O foco será raciocínio lógico, interpretação de dados e aplicação de fórmulas, áreas em que a TRI também avaliará a coerência das respostas.