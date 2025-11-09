Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > EDUCAÇÃO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

PROVA

Enem 2025: entenda como é calculada a nota das provas objetivas

Descubra como a Teoria de Resposta ao Item (TRI) avalia coerência, acertos e estratégias de cada candidato

Beatriz Santos

Por Beatriz Santos

09/11/2025 - 12:10 h
Provas acontecem em dois turnos
Provas acontecem em dois turnos -

Neste domingo, 9, ao menos 4,81 milhões de candidatos enfrentarão as primeiras provas do Enem 2025, incluindo redação e 90 questões de múltipla escolha.

O exame, um dos mais importantes do país, exige atenção não apenas à interpretação de textos e gramática, mas também ao gerenciamento do tempo: cada dia de prova dura 5 horas e 30 minutos.

Tudo sobre Educação em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Bahia emprega 4 mil policiais e bombeiros durante a Operação Enem 2025
Enem 2025: tudo o que você precisa saber sobre horários e regras
Vitória da Conquista celebra marco das 100 escolas revitalizadas

Responder corretamente às questões de história, geografia, filosofia, sociologia e língua estrangeira é apenas parte do desafio.

É importante que os estudantes organizem seu tempo de forma estratégica, dedicando atenção inicial à redação antes de avançar para as demais questões, garantindo clareza e coerência no texto final.

Outra recomendação essencial é não deixar questões em branco ou chutar de forma aleatória, já que a Teoria de Resposta ao Item (TRI), utilizada pelo Inep, avalia não apenas a quantidade de acertos, mas também a coerência pedagógica das respostas.

Como a TRI calcula a nota no Enem

A nota do Enem não é simplesmente a soma de acertos e erros. O Inep utiliza a TRI, um modelo matemático que considera a coerência das respostas corretas e a dificuldade de cada questão.

Participantes que acertam questões difíceis devem também acertar questões mais fáceis, pois o modelo entende que habilidades mais complexas dependem do domínio das mais simples.

Os três parâmetros da TRI

Cada questão da prova é avaliada com base em três variáveis:

  • Parâmetro de discriminação – identifica a capacidade da questão em diferenciar participantes que dominam ou não a habilidade avaliada.
  • Parâmetro de dificuldade – quanto mais difícil a questão, maior seu valor na nota final.
  • Parâmetro de acerto casual – considera a probabilidade de o participante acertar por chute, sem necessariamente dominar o conteúdo.

A combinação desses parâmetros permite que a TRI avalie coerência, conhecimento cumulativo e consistência pedagógica, garantindo que a nota reflita não apenas o número de acertos, mas também a forma como as respostas foram dadas.

Quantidade de acertos e nota final

Dois candidatos com o mesmo número de acertos podem ter notas diferentes, dependendo de quais questões foram acertadas ou erradas. A nota é influenciada pelo grau de dificuldade e pela coerência das respostas, tornando o desempenho estratégico tão importante quanto o conhecimento.

Chutar ou deixar questões em branco

Acertos feitos por chute não penalizam diretamente a nota, mas têm menos valor do que respostas coerentes. Por outro lado, questões deixadas em branco são consideradas erradas. Responder todas as perguntas aumenta a chance de uma nota mais alta, desde que o candidato mantenha a coerência pedagógica.

As notas mínimas e máximas variam a cada edição do Enem, pois as questões mudam todos os anos. Na divulgação dos resultados, prevista para janeiro de 2026, o Inep informará os valores específicos de cada área do conhecimento, permitindo que os participantes entendam melhor seu desempenho dentro do modelo da TRI.

Segundo dia de provas

No dia 16 de novembro, os candidatos farão a segunda etapa do Enem, com questões de matemática, biologia, química e física. O foco será raciocínio lógico, interpretação de dados e aplicação de fórmulas, áreas em que a TRI também avaliará a coerência das respostas.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Educação Enem

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Provas acontecem em dois turnos
Play

Expectativa e tensão: pais fazem vigília à espera de filhos em prova do Enem

Provas acontecem em dois turnos
Play

Webinar debate educação, mineração e sustentabilidade nesta quarta

Provas acontecem em dois turnos
Play

Bahia encerra 2024 com recorde no Enem e foco na aprendizagem para 2025

Provas acontecem em dois turnos
Play

Bahia teve 100% de alunos do 3º ano inscritos no Enem, diz ministro

x