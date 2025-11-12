Lauro de Freitas renova frota com mais de 30 ônibus escolares - Foto: Viviane Moreira

Para reforçar o transporte de estudantes da rede municipal de ensino, a Prefeitura de Lauro de Freitas, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), entregou 35 novos ônibus escolares. O ato aconteceu nesta terça-feira, 11, no estacionamento do Restaurante Popular.

Com os novos veículos, a frota escolar do município atenderá diariamente cerca de quatro mil alunos dos turnos matutino, vespertino e noturno. Todos os ônibus contam com monitores especializados, totalizando 32 roteiros. Os veículos são equipados com elevador de acessibilidade, assegurando o transporte inclusivo de estudantes com deficiência.

Tudo sobre Educação em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Lauro de Freitas renova frota com mais de 30 ônibus escolares | Foto: Viviane Moreira

Durante a cerimônia de entrega, a prefeita da cidade, Débora Regis (União) destacou o compromisso da gestão com a melhoria contínua dos serviços educacionais.

“Garantir transporte seguro e acessível é fundamental para a permanência dos nossos alunos na escola. Esse investimento reforça o cuidado que temos com cada etapa da educação pública de Lauro de Freitas”, disse a gestora do Executivo.

Prefeitra Débora Regis ao lado da secretária Tamires Andrade e equipe | Foto: Viviane Moreira

A secretária municipal de Educação, Tamires Andrade, também ressaltou o impacto da renovação da frota.

“Estamos hoje realizando a renovação da nossa frota escolar, com a entrega de 35 novos ônibus escolares que garantirão o acesso dos alunos da rede pública municipal às nossas escolas. Mais de quatro mil estudantes utilizam diariamente o transporte escolar, e essa renovação representa um avanço significativo na oferta de um serviço mais seguro, acessível e confortável. Investir em transporte é investir diretamente na qualidade da educação pública municipal, assegurando que nossos alunos tenham as melhores condições para aprender e se desenvolver”, concluiu a secretária.