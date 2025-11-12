Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > EDUCAÇÃO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

EDUCAÇÃO

Lauro de Freitas renova frota com mais de 30 ônibus escolares

Renovação da frota garante transporte acessível e seguro a mais de quatro mil estudantes da cidade

Redação

Por Redação

12/11/2025 - 11:40 h
Lauro de Freitas renova frota com mais de 30 ônibus escolares
Lauro de Freitas renova frota com mais de 30 ônibus escolares -

Para reforçar o transporte de estudantes da rede municipal de ensino, a Prefeitura de Lauro de Freitas, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), entregou 35 novos ônibus escolares. O ato aconteceu nesta terça-feira, 11, no estacionamento do Restaurante Popular.

Leia Também:

Caravana Literária de Amargosa leva arte e consciência ao Recôncavo
Grande final do Jovem Jornalista 2025 acontece na próxima terça em Salvador
Workshop em Itaberaba destaca educação para o trânsito seguro

Com os novos veículos, a frota escolar do município atenderá diariamente cerca de quatro mil alunos dos turnos matutino, vespertino e noturno. Todos os ônibus contam com monitores especializados, totalizando 32 roteiros. Os veículos são equipados com elevador de acessibilidade, assegurando o transporte inclusivo de estudantes com deficiência.

Tudo sobre Educação em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.
Lauro de Freitas renova frota com mais de 30 ônibus escolares
Lauro de Freitas renova frota com mais de 30 ônibus escolares | Foto: Viviane Moreira

Durante a cerimônia de entrega, a prefeita da cidade, Débora Regis (União) destacou o compromisso da gestão com a melhoria contínua dos serviços educacionais.

“Garantir transporte seguro e acessível é fundamental para a permanência dos nossos alunos na escola. Esse investimento reforça o cuidado que temos com cada etapa da educação pública de Lauro de Freitas”, disse a gestora do Executivo.

Prefeitra Débora Regis ao lado da secretária Tamires Andrade e equipe
Prefeitra Débora Regis ao lado da secretária Tamires Andrade e equipe | Foto: Viviane Moreira

A secretária municipal de Educação, Tamires Andrade, também ressaltou o impacto da renovação da frota.

“Estamos hoje realizando a renovação da nossa frota escolar, com a entrega de 35 novos ônibus escolares que garantirão o acesso dos alunos da rede pública municipal às nossas escolas. Mais de quatro mil estudantes utilizam diariamente o transporte escolar, e essa renovação representa um avanço significativo na oferta de um serviço mais seguro, acessível e confortável. Investir em transporte é investir diretamente na qualidade da educação pública municipal, assegurando que nossos alunos tenham as melhores condições para aprender e se desenvolver”, concluiu a secretária.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Débora Regis (União) Educação Lauro de Freitas ônibus escolares Semed transporte de estudantes

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Lauro de Freitas renova frota com mais de 30 ônibus escolares
Play

Vereador destaca impacto do Concurso Jovem Jornalista na educação baiana

Lauro de Freitas renova frota com mais de 30 ônibus escolares
Play

Conselheiro do TCE parabeniza e propõe homenagem ao Grupo A TARDE

Lauro de Freitas renova frota com mais de 30 ônibus escolares
Play

Expectativa e tensão: pais fazem vigília à espera de filhos em prova do Enem

Lauro de Freitas renova frota com mais de 30 ônibus escolares
Play

Webinar debate educação, mineração e sustentabilidade nesta quarta

x