De graça! Cinema Inflável chega ao Parque da Cidade com programação diversa

Iniciativa conta com uma tela inflável de 10 X 6 metros - Foto: Divulgação | Recreio Films

O Cinema Inflável está de volta a Salvador com mais uma semana de programação gratuita e ao ar livre para toda a família. Depois de passar pela Praça da Revolução, o projeto chega ao Parque da Cidade, entre quinta-feira, 13, e domingo, 16, com exibições de filmes, distribuição de pipoca, recreação infantil, apresentações culturais e curtas de artistas locais.

O evento é uma ação do Open Air Brasil, parceiro do Grupo A TARDE. As sessões do Cinema Inflável começam a partir das 18h, em uma estrutura que inclui uma tela inflável de 10 x 6 metros e capacidade para cerca de mil pessoas por exibição.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Programação

A abertura na quinta-feira, 13, traz o longa “Patos!”, animação sobre uma família que decide trocar o lago pela aventura de viajar até a Jamaica. A noite inclui ainda o curta “Meu Pai e a Praia”, de Marcos Alexandre, e atividades lúdicas com a Cia Pé na Terra, que realiza jogos inspirados na temática do filme, estimulando o trabalho em grupo e o brincar cooperativo.

Na sexta, 14, o destaque é “Kung Fu Panda 4”, em que Po precisa equilibrar o novo cargo de Líder Espiritual do Vale da Paz e enfrentar uma vilã camaleoa. O curta exibido será “Quando as Ondas do Mar Desligam”, de Yasoda Nanda e Assaggi Pia, e o público poderá participar de uma aula aberta de kung fu com a Cia Pé na Terra.

O sábado, 15, será de emoção com “Encanto”, musical vencedor do Oscar sobre a mágica família Madrigal. A programação inclui também o curta “Piracema”, de Bel Abre, e uma oficina de pintura para crianças, que poderão colorir seus personagens preferidos.

Encerrando o fim de semana, o domingo, 16, traz a comédia brasileira “Saneamento Básico, O Filme”, de Jorge Furtado, com Fernanda Torres, Lázaro Ramos, Wagner Moura e Camila Pitanga. O curta da noite será “Se Nos Faltarem Palavras, o Mar Conta a Nossa História”, de Agnes Aguirre. Excepcionalmente neste dia, o evento começa às 19h, por conta do Enem.

Cultura ao ar livre

Apresentado pelo Ministério da Cultura e pelo Nubank, o Cinema Inflável é uma realização da D+3 Produções, em coprodução com a Maré Produções. Criado para democratizar o acesso à sétima arte, o projeto oferece uma experiência de cinema ao ar livre com entrada gratuita, pipoca e atrações culturais.

Em 2025, o evento já percorreu cidades da Bahia como Cachoeira, Santo Amaro, Madre de Deus, Simões Filho, São Sebastião do Passé e Lauro de Freitas, com temporada prevista para 12 edições até dezembro.

O calendário completo pode ser acompanhado no perfil @cinemainflavel. Desde 2013, o projeto já passou por dezenas de cidades brasileiras, reunindo milhares de espectadores em uma experiência única de lazer, arte e comunidade.