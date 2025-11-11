NÃO PERCA
7 filmes incríveis que dominam o TOP 10 da Netflix nesta semana
Do terror à comédia romântica, produções de diferentes países estão entre os mais assistidos e prometem prender sua atenção hoje
Por Beatriz Santos
A Netflix começou a semana com grandes mudanças em seu ranking de produções mais vistas. Entre lançamentos recentes e clássicos que voltaram a conquistar o público, o TOP 10 de filmes da plataforma reúne histórias que vão do romance ao terror, passando por dramas intensos e tramas cheias de mistério.
Reconhecida por investir em produções originais e por atualizar constantemente seu catálogo, a gigante do streaming continua a equilibrar títulos exclusivos com sucessos de outros estúdios, garantindo variedade à plataforma.
Leia Também:
Nesta semana, o ranking foi atualizado e trouxe diversas surpresas, com obras que refletem a diversidade de estilos e narrativas que fazem sucesso entre os assinantes.
Para quem gosta de maratonar boas histórias, o Cineinsite A TARDE preparou uma lista com os 7 filmes que estão em destaque no TOP 10 da Netflix neste início de semana, perfeitos para assistir ainda hoje.
7 filmes em alta para assistir hoje na Netflix
Frankenstein
O clássico de terror de Mary Shelley ganha nova vida nessa adaptação pela mente de Guillermo Del Toro. Frankenstein acompanha o brilhante, mas egocêntrico cientista Victor Frankenstein que resolve se aventurar em experimentos audaciosos e criar do zero uma criatura com vida.
O que essas tentativas e estudos desencadeiam é uma tragédia tanto para o criador quanto para sua criação. Brincar de Deus levou Frankenstein a concretizar suas maiores ambições científicas, mas colocou-o na mira da raiva de sua própria criatura, que, agora, busca por vingança após se ver descartada pelo professor.
Manga
Em Manga, uma ambiciosa hoteleira chamada Lærke se vê no meio de uma grande oportunidade em sua carreira quando sua chefe a manda para uma viagem de negócios importante. Junto com a filha Agnes, Lærke viaja até Málaga, na Espanha, para desenvolver um novo e grandioso hotel no meio de uma plantação de mangas.
As terras pertencem, porém, a Alex, um advogado que abandonou a profissão e se recusa a se desfazer das plantações graças a um acontecimento do passado. Enquanto Agnes acredita que terá finalmente um tempo de qualidade e férias merecidas com a ocupada mãe, Lærke está pronta para lutar pelas ambições de sua chefe.
Entretanto, sentimentos inesperados começam a surgir entre Alex e Lærke, o que os obrigará a tomar decisões que irão impactar suas carreiras e relações familiares.
A Melhor Mãe do Mundo
Novo filme da cineasta Anna Muylaert, A Melhor Mãe do Mundo acompanha uma catadora de recicláveis chamada Gal (Shirley Cruz) que decide fugir dos abusos do marido Leandro (Seu Jorge) após tentar denunciá-lo e ser ignorada pela polícia.
Focada em proteger seus filhos, a mulher abandona a casa, coloca suas duas crianças pequenas, Rihanna e Benin, na carroça e as leva numa jornada pela cidade de São Paulo. Tentando garantir a inocência dos filhos, Gal os faz acreditar que estão vivendo uma grande aventura, mesmo diante de inúmeros sacrifícios e perigos da rua.
Tempo de Matar
Em Canton, no Mississippi, uma menina negra de dez anos é brutalmente espancada e estuprada por dois homens brancos.
Após a prisão dos criminosos, o pai da vítima (Samuel L. Jackson), tomado pela dor e pela revolta, decide fazer justiça com as próprias mãos e mata os dois em plena luz do dia, diante de várias testemunhas e ferindo acidentalmente um policial.
Preso logo em seguida, ele se torna o centro de uma batalha judicial que expõe o racismo enraizado na cidade. Enquanto o clima se torna explosivo, a defesa enfrenta um juiz inflexível, que proíbe qualquer menção ao crime que motivou o duplo homicídio, alegando que o julgamento é sobre assassinato, não sobre estupro.
Shrek Para Sempre: O Capítulo Final
Shrek (Mike Myers) vive uma rotina tranquila ao lado de Fiona (Cameron Diaz) e dos três filhos, mas a vida pacata de pai de família o deixa entediado e com saudade dos tempos em que era um ogro temido e livre. Em busca de reviver a emoção das antigas aventuras, ele faz um acordo com o ardiloso Rumpelstiltskin (Walt Dohrn).
O que parecia um desejo inofensivo, porém, o transporta para uma realidade alternativa sombria: no Reino de Tão, Tão Distante, Fiona é uma guerreira ogra que não o reconhece, o Burro (Eddie Murphy) o trata como um estranho e o Gato de Botas (Antonio Banderas) perdeu sua antiga garra.
Agora, Shrek precisa correr contra o tempo para desfazer o pacto e reconquistar o amor da família e dos amigos, antes que seja tarde demais.
Jack Reacher: Sem Retorno
Jack Reacher (Tom Cruise) volta à base militar da Virgínia com a simples intenção de reencontrar a major Susan Turner (Cobie Smulders) e levá-la para jantar.
No entanto, ao chegar, ele é surpreendido pela notícia de que ela foi presa, acusada de vazar informações sigilosas do Exército.
Desconfiado da versão oficial, Reacher decide investigar por conta própria, e acaba descobrindo uma conspiração perigosa que pode envolver o próprio governo e segredos de seu passado.
Baramulla
Um policial é designado para investigar o desaparecimento de várias crianças em Baramulla, uma pequena cidade marcada por mistérios. O que parecia ser apenas mais um caso de trabalho logo se transforma em um pesadelo, revelando segredos sombrios, verdades perturbadoras e fenômenos sobrenaturais sem explicação aparente.
Ridwaan Shafi Sayyid (Manav Kaul), um investigador disciplinado e atormentado por fantasmas do passado, chega à cidade para conduzir o caso. Ao lado da esposa, Gulnaar (Bhasha Sumbli), e dos filhos, Noorie (Arista Mehta) e Ayaan (Rohaan Singh), ele percebe que os desaparecimentos estão profundamente conectados aos conflitos sociopolíticos e aos mistérios locais.
Ignorando seus instintos no início, Ridwaan logo se vê cercado por evidências inquietantes que o obrigam a enfrentar seus medos mais profundos.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes