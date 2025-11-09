5 séries curtas e viciantes para assistir agora na Netflix

Netflix vem reforçando sua estratégia de apostar em séries curtas e com uma trama envolvente - Foto: Divulgação

A Netflix vem se destacando por apostar em séries curtas que entregam intensidade do começo ao fim. Em poucos episódios, essas produções conseguem unir drama, suspense e emoção na medida certa, conquistando quem busca histórias rápidas, mas cheias de impacto.

Com narrativas que exploram o lado mais complexo do ser humano, as minisséries da plataforma têm se tornado sucesso entre os assinantes. O formato enxuto permite maratonas completas em um único fim de semana, e o melhor: cada episódio deixa aquela vontade irresistível de continuar.

Longe das produções mais óbvias, essas histórias se destacam por trazer investigações envolventes, personagens multifacetados e dilemas que fazem o espectador refletir sobre culpa, verdade e poder. São tramas que equilibram emoção e tensão na dose certa, sem deixar espaço para o tédio.



E diante de tantas opções no catálogo, escolher o que assistir pode ser um desafio. Por isso, o Cineinsite A TARDE preparou uma lista com ótimas opções para quem quer mergulhar em produções curtas, intensas e viciantes disponíveis na Netflix.

5 séries curtas da Netflix para assistir AGORA!

Clickbait

Cena de Clickbait | Foto: Divulgação

Clickbait é uma minissérie de suspense que mergulha na complexa relação entre realidade e aparência na era digital. A trama acompanha a investigação de um crime viral que expõe diferentes pontos de vista e revela como as redes sociais podem distorcer a verdade.



No centro da história está Nick Brewer (Adrien Grenier), um pai de família exemplar acusado de atrocidades inimagináveis. À medida que o caso ganha repercussão online, sua esposa e irmã se veem obrigadas a descobrir quem ele realmente é: um homem amoroso e íntegro ou alguém com segredos obscuros.

Com reviravoltas intensas, Clickbait questiona até onde as pessoas vão para proteger sua imagem, e o quanto sobre nós é real quando tudo pode ser manipulado por um clique.



Treta

Cena de Treta | Foto: Divulgação

Na trama de dez episódios, acompanhamos Danny Cho (Steven Yeun), um empreiteiro frustrado que enfrenta dificuldades financeiras, e Amy Lau (Ali Wong), uma empresária de sucesso que vive uma rotina aparentemente perfeita ao lado da família.



Apesar de levarem vidas opostas, seus caminhos se cruzam de forma explosiva após um simples desentendimento no trânsito. O incidente desperta uma raiva que rapidamente se transforma em uma perigosa obsessão, levando ambos a uma espiral de vingança e autodestruição.

A série, que mistura drama, humor ácido e tensão psicológica, conta ainda com David Choe (The Mandalorian), Joseph Lee (Buscando…), Patti Yasutake (Star Trek) e Ashley Park (Emily em Paris) no elenco.



O Bosque

Cena de O Bosque | Foto: Divulgação

O Bosque acompanha o desaparecimento de Jennifer Lenoir (Isis Guillaume), uma adolescente de 16 anos que some misteriosamente na floresta próxima a uma pequena vila francesa.



O caso mobiliza toda a comunidade e coloca o capitão Gaspard Deker (Samuel Labarthe) à frente de uma investigação repleta de segredos e reviravoltas. Para ajudá-lo, ele conta com a colaboração de uma professora local, marcada por um trauma vivido no mesmo bosque anos antes.

À medida que o mistério se aprofunda, segredos do passado vêm à tona, revelando que o desaparecimento de Jennifer pode estar ligado a algo muito mais sombrio do que todos imaginavam.



Inventando Anna

Cena de Inventando Anna | Foto: Divulgação

A série acompanha a jornalista Vivian (Anna Chlumsky) enquanto investiga a vida da glamourosa e misteriosa Anna Delvey (Julia Garner), jovem que rapidamente se torna destaque nos tablóides de fofoca.



Por fora, Anna vive uma vida de luxo e festas, aparentando ser uma herdeira milionária alemã; por dentro, porém, ela usa essa fachada para aplicar golpes em bancos e jovens ricos. Após conseguir um empréstimo de 40 milhões de dólares para abrir uma casa noturna, seus esquemas são revelados, levando-a a ser processada e presa.

Quando finalmente abordada por Vivian, Anna decide contar sua história, revelando como conseguiu se infiltrar na elite burguesa de Nova Iorque mesmo vindo de origens humildes.

Ratched

Cena de Ratched | Foto: Divulgação

Ratched é uma série dramática de suspense que revela a origem da icônica enfermeira, Mildred Ratched. Em 1947, Mildred chega ao norte da Califórnia em busca de emprego em um prestigiado hospital psiquiátrico, onde novos e inquietantes experimentos na mente humana estão em andamento.



Sob a fachada de enfermeira exemplar, ela se infiltra no sistema de saúde mental e nas vidas de quem o habita, escondendo uma escuridão crescente que arde dentro dela há bastante tempo.



A série mostra que verdadeiros monstros não nascem, mas são moldados pelas circunstâncias e escolhas, transformando Mildred em algo muito mais perigoso do que se poderia imaginar.