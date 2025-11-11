7 séries curtas e viciantes que você precisa ver agora na HBO Max

HBO Max vem reforçando sua estratégia de apostar em séries curtas e com uma trama envolvente - Foto: Divulgação

Em tempos de séries com temporadas intermináveis, as produções curtas têm ganhado destaque entre os assinantes da HBO Max. As minisséries da plataforma se tornaram queridinhas do público justamente por entregarem histórias intensas, profundas e com desfecho garantido.

Com tramas que exploram o lado mais complexo do ser humano, essas produções equilibram emoção e tensão na medida certa. O formato enxuto permite maratonas completas em apenas um fim de semana, com episódios que deixam o espectador preso até o último segundo.

Fugindo do óbvio, as minisséries da HBO Max apostam em investigações cheias de reviravoltas, personagens multifacetados e dilemas morais que provocam reflexão sobre culpa, verdade e poder. É o tipo de conteúdo que combina qualidade, ritmo e boas atuações, sem espaço para o tédio.



E como escolher entre tantas opções pode ser uma tarefa difícil, o Cineinsite A TARDE preparou uma lista com ótimas sugestões para quem busca produções curtas, intensas e viciantes na HBO Max.

7 séries curtas da a HBO MAX para assistir AGORA

True Detective

Apesar de contar com quatro temporadas, True Detective se destaca por seu formato antológico: cada temporada apresenta uma trama independente, com novos personagens e investigações. . Isso faz com que a produção funcione, na prática, como quatro minisséries reunidas sob um mesmo título.



Aclamada pela crítica, a primeira e a quarta temporada são frequentemente citadas como umas das melhores minisséries já produzidas. Com menos de 10 episódios por temporada, a série é marcada por roteiros densos, atmosfera sombria e atuações marcantes, o que garante seu lugar entre as melhores produções curtas da HBO.

A primeira temporada acompanha a investigação de 17 anos conduzida pelos detetives Rust Cohle (Matthew McConaughey) e Martin Hart (Woody Harrelson) na busca por um serial killer na Louisiana.

A narrativa se desenrola em duas linhas do tempo: a investigação inicial, em 1995, e a reabertura do caso em 2012, quando os próprios detetives passam a ser interrogados sobre os acontecimentos de quase duas décadas antes.

Mare of Easttown

Nos arredores da Filadélfia, a detetive Mary-Ann "Mare" Sheehan (Kate Winslet) é encarregada de investigar o assassinato de uma jovem mãe em uma pequena comunidade marcada por segredos e desconfianças.



Enquanto tenta resolver o caso, Mare também enfrenta os próprios traumas e lida com a instabilidade em sua vida pessoal, tornando a investigação ainda mais desafiadora.



Sharp Objects

Camille Preaker (Amy Adams), uma repórter marcada por traumas e recém-saída de uma internação psiquiátrica, retorna à sua cidade natal, Wind Gap, para cobrir os assassinatos brutais de duas adolescentes.



Enquanto tenta desvendar os crimes, Camille é confrontada pelos fantasmas do passado: a relação conturbada com a mãe controladora, o distanciamento do padrasto e o convívio desconfortável com a meia-irmã Amma, que ela mal conhece.



Chernobyl

Baseada em eventos reais, Chernobyl retrata os bastidores da explosão ocorrida em 1986 na Usina Nuclear de Chernobyl, na Ucrânia, então parte da União Soviética. O acidente, que matou dezenas de pessoas diretamente e expôs milhares à radiação, tornou-se o maior desastre nuclear da história.



A minissérie acompanha os esforços desesperados de cientistas, bombeiros e autoridades para conter os danos, revelar a verdade e lidar com as consequências políticas e humanas de uma tragédia.

The Undoing

Grace Sachs (Nicole Kidman) é uma terapeuta bem-sucedida que leva uma vida aparentemente perfeita em Nova York, ao lado do marido atencioso e do filho que estuda em uma escola de elite.



Às vésperas de lançar seu primeiro livro, sua realidade começa a ruir quando uma mãe do colégio, Elena, é brutalmente assassinada e, logo em seguida, seu marido desaparece sem deixar pistas.

A partir daí, Grace se vê envolvida em uma teia de segredos, desconfianças e revelações chocantes que colocam tudo o que ela acreditava em xeque.



A Escada

A Escada narra a história real de Michael Peterson (Colin Firth), um renomado escritor de romances policiais acusado de assassinar brutalmente a própria esposa, Kathleen Peterson (Toni Collette).



Em 2001, Peterson ligou para a polícia afirmando que a esposa havia sofrido um acidente, caindo da escada após ingerir álcool. No entanto, as autoridades suspeitam que ela foi espancada até a morte e que o escritor teria alterado a cena do crime para simular um acidente doméstico.

A série mergulha nas complexidades do julgamento e da investigação policial, acompanhando a defesa de Michael, que insiste em sua inocência, enquanto expõe segredos sombrios que rondam o casal e sua família.

Amor e Morte

Amor é Morte é uma minissérie original da HBO Max inspirada em um crime real. A trama acompanha Candy Montgomery (Elizabeth Olsen), uma dona de casa do Texas que vive uma rotina aparentemente perfeita ao lado do marido, Pat (Patrick Fugit).



Candy tem uma vida semelhante à de sua vizinha e melhor amiga, Betty Gore (Lily Rabe), ambas dividem o tempo entre cuidar da família e participar das atividades da igreja, onde cantam no coral. No entanto, o tédio e a insatisfação levam Candy a iniciar um caso extraconjugal com Allan (Jesse Plemons), o marido de Betty.

O que começa como uma tentativa de escapar da monotonia se transforma em uma relação perigosa. Quando Allan decide colocar fim ao caso, a história toma um rumo trágico, culminando em uma morte brutal que choca toda a comunidade.