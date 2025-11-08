5 filmes novos da Netflix para este fim de semana

Netflix vem reforçando sua estratégia de apostar em filmes que unem grandes nomes de Hollywood e histórias que geram debate - Foto: Divulgação

O fim de semana chegou e, com ele, a dúvida clássica: o que assistir na Netflix? A plataforma de streaming atualizou seu catálogo com títulos que transitam entre o drama, o suspense e histórias de superação, oferecendo opções para quem quer se emocionar, refletir ou simplesmente mergulhar em boas narrativas.

Entre os destaques estão produções que combinam atuações marcantes, enredos envolventes e temáticas universais. Algumas são novidades que chegaram recentemente, enquanto outras revisitam grandes obras que marcaram o cinema mundial.

Nos últimos meses, a Netflix vem reforçando sua estratégia de apostar em filmes que unem grandes nomes de Hollywood e histórias que geram debate e curiosidade nas redes sociais. E para quem quer aproveitar o fim de semana em frente à TV, há opções para todos os gostos.



Pensando nisso, o Cineinsite A TARDE reuniu cinco títulos que prometem conquistar o público e transformar o seu fim de semana em uma verdadeira maratona cinematográfica.

5 filmes para assistir AGORA na Netflix

Frankenstein

O clássico de terror escrito por Mary Shelley ganha nova dimensão nas mãos de Guillermo Del Toro. Frankenstein revisita a história do brilhante e arrogante cientista Victor Frankenstein, cuja obsessão por desafiar os limites da natureza o leva a criar vida a partir da morte.

Seu experimento, porém, transforma-se em uma maldição: a criatura que ele traz ao mundo, rejeitada e abandonada, desperta um desejo devastador de vingança. Ao tentar brincar de Deus, Frankenstein dá forma às suas maiores ambições, e também ao horror que o perseguirá até o fim.

A Melhor Mãe do Mundo

Gal (Shirley Cruz) é uma catadora de recicláveis que decide romper o ciclo de violência doméstica e fugir dos abusos do marido, Leandro (Seu Jorge). Ignorada pela polícia ao tentar denunciá-lo, ela toma uma decisão extrema: abandona a casa e parte pelas ruas de São Paulo com os dois filhos pequenos, Rihanna e Benin, levados na carroça onde antes transportava o sustento da família.



Determinada a protegê-los, Gal transforma o desespero em imaginação, fazendo as crianças acreditarem que vivem uma grande aventura, enquanto enfrenta os perigos e privações da vida nas ruas.

Nasce Uma Estrela

Jackson Maine (Bradley Cooper) é um astro consagrado da música que, apesar do sucesso, enfrenta o peso da solidão e do vício. Após um show, ele entra em um bar em busca de refúgio e é ali que conhece Ally (Lady Gaga), uma jovem talentosa que canta nas horas vagas enquanto trabalha em um restaurante.



Encantado por sua voz e autenticidade, Jackson decide impulsionar a carreira da cantora, iniciando uma parceria intensa que logo se transforma em uma relação amorosa. Mas, enquanto Ally ascende ao estrelato, Jackson vê sua própria carreira e estabilidade emocional desmoronarem sob o efeito devastador do álcool e da autodestruição.

Tempo de Matar

Em Canton, Mississippi, uma tragédia brutal abala a cidade: dois homens brancos espancam e estupram uma menina negra de apenas dez anos. Presos e levados ao tribunal para a audiência de fiança, eles acabam mortos a tiros pelo pai da vítima (Samuel L. Jackson), que decide fazer justiça com as próprias mãos diante de dezenas de testemunhas — ferindo acidentalmente um policial no processo.



A partir daí, Canton se transforma em um verdadeiro barril de pólvora, dividido entre ódio racial, sede de vingança e busca por justiça.

Enquanto a tensão cresce, a defesa enfrenta não apenas o preconceito da comunidade, mas também um juiz que proíbe que o estupro seja mencionado no julgamento, determinado a tratar o caso como um simples duplo homicídio.

A Mulher da Fila

A Mulher da Fila retrata a emocionante história real de Andrea (Natalia Oreiro), uma mulher cuja vida muda drasticamente quando seu filho de 18 anos é injustamente acusado de um crime e enviado à prisão.



Disposta a provar sua inocência, ela mergulha em uma longa e exaustiva batalha contra o sistema judiciário, enfrentando a lentidão e a frieza da burocracia.

Durante essa jornada, Andrea descobre que não está sozinha: encontra outras mulheres que vivem a mesma dor e, aos poucos, conquista a confiança e a solidariedade delas. No entanto, é uma inesperada paixão que a levará a confrontar seus próprios preconceitos e crenças sobre aqueles que a sociedade insiste em deixar à margem.