11 filmes de ação que vão te prender na Netflix neste fim de semana

O fim de semana está chegando, e nada melhor do que aproveitar os dias de descanso com boas doses de adrenalina, explosões e vingança. A Netflix está repleta de produções empolgantes que combinam ação intensa, espionagem, grandes elencos e histórias que mantêm o público vidrado até o último segundo.

Entre sequências icônicas, produções originais e filmes elogiados pela crítica, o catálogo da plataforma oferece opções que agradam desde quem ama lutas coreografadas até os fãs de espionagem, vingança e heroínas imbatíveis. São longas que vão direto ao ponto, entregando entretenimento puro e cenas de ação de alto nível.

Com astros como Charlize Theron, Viola Davis e Brad Pitt, além de diretores consagrados e roteiros cheios de ritmo, essas produções mostram por que o gênero segue sendo um dos mais populares entre os assinantes do streaming. A cada título, uma história diferente, mas com algo em comum: ninguém consegue parar de assistir.



Pensando em quem quer uma maratona cheia de energia e emoção, o Cineinsite A TARDE preparou uma lista com ótimas opções para assistir neste fim de semana na Netflix.

11 filmes para assistir agora na Netflix

Trem-Bala

Ladybug (Brad Pitt) é um assassino azarado que decide adotar uma abordagem mais pacífica após uma série de missões desastrosas. Prestes a se aposentar, ele é convocado por sua chefe, Maria Beetle (Sandra Bullock), para uma tarefa aparentemente simples: recuperar uma maleta em um trem-bala que parte de Tóquio rumo a Morioka.



O que deveria ser um serviço rápido se transforma em um caos sangrento quando Ladybug descobre que outros assassinos estão a bordo — entre eles Kimura, Prince, Tangerine e Lemon —, todos com objetivos cruzados e conexões misteriosas.

Preso no trem mais veloz do Japão, Ladybug precisa enfrentar inimigos mortais e um novo desafio: uma bomba que explodirá caso o trem desacelere abaixo de 80 km/h, a menos que um resgate seja pago. Em uma corrida contra o tempo, ele terá que usar toda a sua sorte, ou a falta dela, para sair vivo dessa viagem.

A Bailarina

Em A Bailarina, um intenso suspense de ação e vingança, a implacável ex-guarda-costas Ok-ju (Jun Jong-seo) parte em uma caçada brutal contra Choi (Kim Ji-hun), o homem responsável pela morte de sua melhor amiga, Min-hee (Park Yu-rim).



Movida pela promessa de vingança, Ok-ju transforma sua dor em fúria, mergulhando em uma jornada sangrenta que testa seus limites físicos e emocionais.



Exterritorial

Sara Wulf (Jeanne Goursaud), uma ex-soldado das Forças Especiais, tenta deixar para trás o passado militar e recomeçar a vida com o filho, Josh, nos Estados Unidos. Para isso, ela visita o consulado americano em Frankfurt em busca dos documentos necessários para a mudança.



Mas o que parecia uma simples formalidade se transforma em um pesadelo quando Josh desaparece misteriosamente dentro do prédio, e ninguém parece se lembrar de tê-lo visto entrar. Sem respostas e cercada por olhares desconfiados, Sara se vê em um jogo de poder e silêncio.

Impedida de contar com as autoridades alemãs, já que o consulado é território estrangeiro, ela percebe que, se sair, talvez nunca mais veja o filho. Em uma corrida desesperada contra o tempo, Sara se esconde nos corredores e segredos do consulado, enquanto batalha para ver o filho novamente.

Feito na América

Durante os anos 1980, Barry Seal (Tom Cruise), um habilidoso e ambicioso piloto da Trans World Airlines, vê sua vida virar de cabeça para baixo ao ser recrutado pela CIA para uma das maiores operações secretas da história dos Estados Unidos.



O que começa como uma missão aparentemente simples logo o envolve em um perigoso jogo de espionagem, tráfico e poder, colocando Barry no centro de uma rede de corrupção que atravessa fronteiras e desafia o governo americano.

The Old Guard (1 e 2)

Andy (Charlize Theron) lidera um grupo de guerreiros imortais que atravessam os séculos lutando em batalhas e missões secretas. Dotados da rara capacidade de regenerar-se e nunca morrer, eles oferecem seus serviços como mercenários, escondendo sua verdadeira natureza entre os humanos comuns.



Mas quando uma nova imortal é descoberta — uma jovem fuzileira naval —, o equilíbrio do grupo é abalado, forçando-os a enfrentar um novo e perigoso inimigo enquanto lutam para proteger seu segredo e sua própria existência.

O primeiro e o segundo filme estão disponíveis na Netflix.

Luther: O Cair da Noite

Luther: O Cair da Noite marca o retorno de Idris Elba como o icônico detetive-chefe inspetor John Luther, dando sequência aos eventos da premiada série britânica. Após o final da série em 2019, Luther agora se encontra atrás das grades, condenado por um grande caso ocorrido na Londres contemporânea.

Usando sua inteligência afiada e métodos nada convencionais, ele consegue escapar da prisão, decidido a capturar seu novo inimigo: o impiedoso assassino em série e hacker psicopata David Robey (Andy Serkis), que parece sempre estar um passo à frente.

Em uma caçada sombria pelas ruas e pelo submundo digital de Londres, Luther mergulha em um perigoso jogo de gato e rato, disposto a tudo para fazer justiça. Sob a vigilância de seu antigo superior, o detetive superintendente Dermot Crowley (Martin Schenk), ele ultrapassa mais uma vez os limites da lei em nome de sua obsessão pela verdade.

A Mulher Rei

A Mulher Rei acompanha Nanisca (Viola Davis), a destemida comandante do exército do Reino de Daomé, uma das potências mais influentes da África entre os séculos XVII e XIX. À frente de um grupo de guerreiras conhecido como Agojie, Nanisca lidera mulheres treinadas para proteger seu povo contra colonizadores europeus, tribos rivais e todos que ameaçam escravizar ou destruir suas terras.

A formação das Agojie surgiu em um período de intensos conflitos na África Ocidental, quando as sucessivas guerras reduziram drasticamente a população masculina de Daomé.

Diante disso, o reino passou a recrutar mulheres para o combate, uma resposta direta às pressões do Império Oyo e ao avanço do comércio de escravos, que transformava vidas em mercadorias. Entre coragem, sacrifício e resistência, essas guerreiras desafiaram um sistema que tentava apagá-las da história.

Kill Bill: Volume 1 e 2

A Noiva (Uma Thurman) é uma assassina letal que fazia parte de um grupo de matadores de elite liderado por Bill (David Carradine). Grávida, ela decide abandonar a vida de violência e começar de novo, mas no dia do seu casamento é brutalmente atacada pelos próprios companheiros, e deixada à beira da morte.



Cinco anos depois, ela desperta de um coma sem o bebê e com apenas um propósito: vingança. Movida pela fúria e pela dor, A Noiva inicia uma caçada sangrenta para eliminar, um a um, os responsáveis pela tragédia, começando pelas implacáveis Vernita Green (Vivica A. Fox) e O-Ren Ishii (Lucy Liu).

O primeiro e o segundo filme estão disponíveis na Netflix.



A Mãe do Ano

A trama acompanha Nina (Agnieszka Grochowska), uma ex-agente especial da OTAN que tenta levar uma vida tranquila após anos de missões perigosas. No entanto, sua paz é destruída quando Max, o filho que ela nunca teve a chance de conhecer, é sequestrado por uma violenta gangue criminosa.



Determinada a resgatá-lo a qualquer custo, Nina volta à ação — revivendo as habilidades e a frieza que jurou deixar para trás. Mas, desta vez, a missão é pessoal: além de enfrentar o perigo, ela busca recuperar o tempo perdido e reconstruir a vida que o destino lhe roubou.

Cores da Justiça

Após testemunhar e registrar em vídeo o assassinato de um jovem por policiais corruptos, a oficial novata Alicia West (Naomie Harris) se torna o alvo de uma perigosa caçada. Com a gravação que pode expor a verdade nas mãos, ela precisa fugir tanto dos criminosos que buscam vingança quanto da própria polícia, determinada a silenciá-la a qualquer custo.



Em meio ao caos, Alicia encontra um inesperado aliado em Mouse (Tyrese Gibson), um morador local disposto a arriscar tudo para ajudá-la a escapar. Juntos, eles enfrentam uma noite de pura sobrevivência nas ruas dominadas pela violência e pela corrupção.

A Sentinela

A Sentinela acompanha Klara (Olga Kurylenko), uma soldada francesa de elite que retorna para casa após uma traumática missão militar. Tentando se readaptar à vida civil, ela é surpreendida pela notícia de que sua irmã caçula, Tanya (Marilyn Lima), foi brutalmente abusada por um jovem milionário.

Dominada pela raiva e pela sensação de impotência, Klara decide transformar sua dor em vingança. Usando suas habilidades letais e seu treinamento militar, ela parte em uma caçada implacável para fazer justiça com as próprias mãos. Para quem acredita que a guerra terminou, Klara está apenas começando a lutar.