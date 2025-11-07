9 séries curtas e intensas para ver na Netflix neste fim de semana

Fugindo das opções mais óbvias do catálogo, algumas séries curtas da Netflix vêm conquistando o público - Foto: Divulgação

O fim de semana chegou, e, com ele, a chance perfeita para mergulhar em boas histórias sem precisar se comprometer com dezenas de episódios. A Netflix continua apostando em séries curtas, cheias de suspense, drama e reviravoltas, que são ideais para maratonar em poucos dias e ainda ficar pensando nelas por muito tempo depois do último capítulo.



Fugindo das produções mais óbvias, essas minisséries conquistaram o público por trazer investigações envolventes, personagens complexos e narrativas que equilibram emoção e tensão.

Diante de tantas opções disponíveis, escolher o que assistir pode ser um desafio. Por isso, o melhor é contar com uma curadoria certeira que aponte títulos que realmente valem o play e rendem uma maratona completa em um só fim de semana.



Pensando nisso, o Cineinsite A TARDE preparou uma lista com 9 séries curtas imperdíveis da Netflix, perfeitas para quem quer se envolver com histórias cheias de mistério, emoção e reviravoltas surpreendentes.

9 séries para assistir agora na Netflix

Inside Man

Inside Man é uma minissérie que explora como o acaso e as circunstâncias extremas podem transformar qualquer pessoa em um potencial assassino. Dividida em quatro partes, a trama entrelaça histórias que, à primeira vista, parecem desconectadas, mas que acabam se cruzando de forma surpreendente.



Nos Estados Unidos, Jefferson Grieff (Stanley Tucci), um ex-criminologista condenado à morte, busca redenção antes de sua execução. Do outro lado do Atlântico, a jornalista Beth Davenport (Lydia West) embarca em uma investigação que a leva a uma rede de segredos perigosos.

Enquanto isso, em um pacato vilarejo inglês, o vigário Harry Watling (David Tennant) e a professora particular Janice Fife (Dolly Wells) se veem presos em uma situação que foge completamente ao controle.

O Bosque

O Bosque acompanha o desaparecimento de Jennifer Lenoir (Isis Guillaume), uma adolescente de 16 anos que some misteriosamente na floresta próxima a uma pequena vila francesa.



O caso mobiliza toda a comunidade e coloca o capitão Gaspard Deker (Samuel Labarthe) à frente de uma investigação repleta de segredos e reviravoltas. Para ajudá-lo, ele conta com a colaboração de uma professora local, marcada por um trauma vivido no mesmo bosque anos antes.

À medida que o mistério se aprofunda, segredos do passado vêm à tona, revelando que o desaparecimento de Jennifer pode estar ligado a algo muito mais sombrio do que todos imaginavam.

Inacreditável

Inacreditável acompanha a história de uma jovem acusada de mentir após denunciar um estupro. Anos depois, duas detetives investigam uma série de ataques sexuais em diferentes cidades, que se assemelham assustadoramente ao caso original.



A série, baseada em fatos reais e em um artigo vencedor do Prêmio Pulitzer, explora a investigação policial e o impacto profundo desses crimes na vida das vítimas, incluindo a protagonista Marie.

O Naufrágio de Heweliusz

Naufrágio do Heweliusz é uma minissérie baseada em uma história real que revisita uma das maiores tragédias marítimas da Polônia. Em 14 de janeiro de 1993, uma violenta tempestade atingiu o ferry Heweliusz, provocando seu naufrágio e a morte de 55 pessoas.



A produção reconstrói os acontecimentos com riqueza de detalhes, explorando as falhas humanas e institucionais que contribuíram para o desastre. Enquanto as famílias das vítimas lutam por justiça e verdade, o capitão — afastado em férias na época — tenta compreender o que realmente aconteceu naquela noite fatídica.

Com um olhar sensível e investigativo, a série mergulha nas consequências emocionais e políticas de uma tragédia que abalou o país e permanece cercada de mistérios.

Má Influencer

Uma mãe solteira, sufocada por dívidas e dificuldades financeiras, decide tomar uma atitude desesperada para mudar de vida. Ao se unir a uma influenciadora digital carismática, ela embarca em um arriscado esquema de venda de bolsas de grife falsificadas.



O que começa como uma tentativa de sobrevivência rapidamente foge do controle, transformando as duas em alvos tanto de criminosos quanto da polícia. Entre golpes, mentiras e riscos crescentes, elas descobrem que o preço da ambição pode ser mais alto do que imaginavam.

A Agente

Tea (Clara Dessau) é uma agente infiltrada encarregada de desmantelar uma perigosa gangue criminosa. Para cumprir sua missão, ela se aproxima da namorada do líder do grupo, criando um laço inesperado com a jovem, que vive sob o controle abusivo do parceiro.



Dividida entre o dever profissional e a empatia pela nova amiga, Tea passa a questionar seus próprios limites — e até onde está disposta a ir em nome da justiça. A cada passo, a linha entre lealdade e compaixão se torna mais tênue, colocando sua vida e sua missão em risco.

Manual de Assassinato para Boas Garotas

Pip Fitz-Amobi (Emma Myers), uma jovem de 17 anos, decide investigar um caso de assassinato que assombra sua pequena cidade. Anos antes, o crime resultou na morte de Andie Bell (India Lillie Davies) e na condenação de seu namorado, Sal Singh — que, segundo a polícia, era o assassino.



Mas Pip nunca acreditou nessa versão. Quando descobre novas pistas que colocam em dúvida a culpa de Sal, ela se une a Ravi Singh (Zain Iqbal), irmão do acusado, para desvendar a verdade.

O Diabo em Ohio

A Dra. Suzanne Mathis (Emily Deschanel) é uma psiquiatra dedicada que trabalha em uma clínica para jovens traumatizados. Quando Mae (Madeleine Arthur), uma garota resgatada após anos de abuso, chega ao local, Suzanne se sensibiliza com sua história e decide acolhê-la em casa.



Mas o que começa como um gesto de compaixão logo se transforma em um pesadelo. Mae passa a demonstrar comportamentos inquietantes que perturbam a rotina da família, enquanto segredos sobre seu passado vêm à tona.

Determinada a entender quem realmente é a jovem, Suzanne descobre que ela pertence a uma seita misteriosa e isolada no interior de Ohio. À medida que se aprofunda na investigação, a psiquiatra percebe que Mae carrega segredos muito mais sombrios — e perigosos — do que ela poderia imaginar.

Detetive Forst

Quando assassinatos brutais abalam as Montanhas Tatra, o detetive Wiktor Forst (Remigiusz Mróz) é designado para liderar a investigação. Conhecido por seu temperamento cínico e métodos pouco convencionais, Forst acaba sendo afastado do caso e posteriormente demitido.



Determinando a descobrir a verdade por conta própria, ele se une à ousada jornalista Olga (Zuzanna Saporznikow), que vê na parceria uma oportunidade de revelar um grande furo de reportagem.

À medida que seguem as pistas, ambos percebem que o rastro de sangue os leva a figuras influentes e poderosas da região. Envolvidos em uma teia de corrupção e segredos, Forst e Olga descobrem que desvendar o mistério pode custar mais do que suas carreiras, pode custar suas vidas.