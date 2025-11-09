Menu
A nova série de suspense da Netflix que vai mexer com seu psicológico

Suspense sombrio, vingança e escolhas extremas garantem maratona intensa e cheia de tensão

Beatriz Santos

Por Beatriz Santos

09/11/2025 - 14:00 h
Você Estava Lá, nova série da Netflix, chegou ao catálogo nesta sexta-feira, 7, trazendo uma trama de suspense sobre vingança, trauma e moralidade.

A série já está fazendo sucesso entre os assinantes, alcançou o TOP 10 da plataforma e atualmente ocupa a terceira posição, consolidando-se como uma das produções mais assistidas da semana.

Com oito episódios de cerca de 60 minutos cada, a série é perfeita para uma maratona rápida. Produções coreanas têm tradição em trabalhar temas de vingança e suspense com intensidade, e Você Estava Lá reforça essa característica ao mergulhar nas decisões extremas de duas mulheres que decidem enfrentar a violência com as próprias mãos.

A história acompanha Eun-su (Jeon So-nee), uma funcionária de loja de luxo que carrega traumas de infância, e Hui-su (Lee Yoo-mi), ex-escritora de livros infantis presa em um casamento abusivo com o violento Jin-pyo (Jang Seung-jo).

Quando a violência chega ao limite, as duas decidem que a única saída é eliminar o agressor, mas a chegada de uma visita inesperada transforma tudo em um caos de segredos, chantagem e violência.

Dirigida por Lee Jeong-rim (VIP, Revenant) e roteirizada por Kim Hyo-jeong, Você Estava Lá é uma adaptação do romance japonês Naomi to Kanako, de Hideo Okuda. Desenvolvida pelos estúdios Studio S e Ghost Studio, a produção aposta em uma narrativa densa e realista, contrastando com os dramas leves que tradicionalmente dominam o gênero.

O enredo explora dilemas morais e as consequências psicológicas de decisões irreversíveis, enquanto Eun-su e Hui-su tentam escapar da violência doméstica de formas sangrentas.

A série combina suspense, tensão e drama psicológico, mostrando como escolhas extremas podem mudar vidas e testar limites de moralidade.

Netflix séries

