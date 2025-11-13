7 séries viciantes que dominam o TOP 10 da Netflix nesta semana

Essas séries são os destaques da semana na Netflix - Foto: Divulgação

A Netflix começou a semana com mudanças marcantes em seu ranking de produções mais assistidas. Misturando estreias recentes com séries que voltaram ao radar do público, o TOP 10 da plataforma apresenta um panorama diverso do que vem dominando as maratonas dos assinantes.

Reconhecida por investir em originais e atualizar constantemente seu catálogo, a gigante do streaming mantém o equilíbrio entre títulos exclusivos e produções de outros estúdios, oferecendo variedade para todos os gostos.

Nesta semana, o ranking traz surpresas e confirma o sucesso de narrativas que combinam emoção, fantasia e suspense, reforçando o apetite dos fãs por tramas envolventes.



Para quem busca novas histórias para mergulhar, o Cineinsite A TARDE preparou uma lista com 7 séries que estão em destaque no TOP 10 da Netflix, perfeitas para assistir ainda hoje!

7 séries em alta para assistir HOJE na Netflix

Os Donos do Jogo

Cena de Os Donos do Jogo | Foto: Divulgação

Em Os Donos do Jogo, quatro famílias poderosas travam uma guerra silenciosa pelo controle do Jogo do Bicho no Rio de Janeiro. Criada por Heitor Dhalia (DNA do Crime), a série mergulha nas entranhas dos jogos de azar e das disputas de poder que moldam a máfia carioca.



Entre alianças frágeis e traições sangrentas, os Moraes, os Guerra, os Fernandez e os Saad disputam território, fortuna e legado, enquanto segredos de família ameaçam implodir o império que construíram.

A iminente legalização dos jogos de azar, o interesse de uma organização criminosa estrangeira e a ascensão de um novo e ambicioso jogador acendem o estopim de uma guerra que pode mudar para sempre as regras do crime no Rio.

A Agente

Cena de A Agente | Foto: Divulgação

Em A Agente, Tea (Clara Dessau) é uma policial infiltrada em uma perigosa quadrilha. Sua missão muda de rumo quando ela se aproxima da namorada do líder do grupo, uma jovem presa em um relacionamento abusivo e controlado.



Dividida entre o dever e a empatia, Tea precisa decidir até onde está disposta a ir para cumprir sua missão, e o quanto arriscará para salvar alguém que aprendeu a chamar de amiga.

Má Influencer

Cena de Má Influencer | Foto: Divulgação

Uma mãe solteira, sufocada por dívidas e problemas financeiros, encontra uma saída improvável ao se aliar a uma influenciadora digital. Juntas, elas começam a vender bolsas de grife falsificadas para tentar mudar de vida.



Mas o que começa como um golpe inocente rapidamente foge do controle, colocando as duas na mira de criminosos e da polícia, e obrigando-as a lutar para sobreviver às consequências de suas próprias escolhas.

Respira

Cena de Respira | Foto: Divulgação

Respira acompanha o dia a dia intenso dos médicos de um pronto-socorro, onde a linha entre o dever e o colapso pessoal se torna cada vez mais tênue.



Inspirada no Juramento de Hipócrates, a minissérie espanhola questiona até que ponto seus personagens estão dispostos a romper os princípios da profissão quando enfrentam pressões extremas dentro e fora do hospital.

No Hospital Joaquín Sorolla, às vésperas de uma greve, os dramas amorosos e as disputas profissionais inflamam o clima de tensão em meio à falta de recursos e à superlotação, revelando o custo humano de quem vive para salvar vidas.

Você Estava Lá

Cena de Você Estava Lá | Foto: Divulgação

Em Você Estava Lá, duas mulheres unem forças em um plano desesperado para escapar da violência doméstica.



Hui-su (Lee Yoo-mi), uma aspirante a escritora infantil presa em um casamento abusivo com o agressivo Jin-pyo (Jang Seung-jo), encontra apoio em Eun-su (Jeon), uma atendente de loja de departamentos de luxo.

Juntas, elas decidem eliminar o homem que as oprime, mas o que parecia um caminho para a liberdade se complica quando uma visita inesperada ameaça expor seus segredos — e transformar a fuga em um pesadelo sangrento.

O Naufrágio do Heweliusz

Cena de O Naufrágio do Heweliusz | Foto: Divulgação

O Naufrágio do Heweliusz revive uma das maiores tragédias marítimas da história recente da Polônia. Inspirada em fatos reais, a minissérie reconstrói o desastre ocorrido em 14 de janeiro de 1993, quando uma tempestade devastadora atingiu o navio Heweliusz, tirando a vida de 55 pessoas.



Anos depois, o capitão, afastado de suas funções durante o acidente, retorna em busca de respostas, ao lado de famílias determinadas a revelar a verdade e conquistar justiça diante das sombras que ainda cercam o caso.

The Witcher

Cena de The Witcher | Foto: Divulgação

Em The Witcher, série original da Netflix, Geralt de Rivia é um solitário caçador de monstros que busca seu lugar em um mundo onde os humanos podem ser mais cruéis do que as próprias criaturas que enfrenta.



Seu destino muda ao cruzar o caminho da poderosa feiticeira Yennefer de Vengerberg e da princesa Cintran Ciri, cujo poder e mistério desafiam as leis da magia e do tempo.

A narrativa acompanha os três em linhas temporais distintas, que se entrelaçam na épica Batalha de Sodden Hill, quando se unem para enfrentar os invasores de Nilfgaard. Ligados por um laço mágico e inquebrável, Geralt e Ciri descobrem que seus destinos foram selados muito antes de se conhecerem, e agora, o bruxo deve protegê-la daqueles que desejam corromper seu poder e destruir seu reino.