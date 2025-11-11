CLÁSSICO
Filme de terror será exibido gratuitamente em Salvador; entenda
Clássico dos anos 1990 inspira debate sobre lendas urbanas e consciência negra na Sala Walter da Silveira
Por Beatriz Santos
Um dos filmes de terror mais icônicos dos anos 1990, O Mistério de Candyman (1992), volta às telas em Salvador em uma sessão especial com entrada gratuita.
A exibição acontece no dia 14 de novembro, às 18h, na Sala de Cinema Walter da Silveira, e integra a programação do cineclube X Cine Horror, em comemoração ao mês da Consciência Negra.
Após a exibição, o público poderá participar de um debate com o escritor Djavan Benin, mestre em Estudos Étnicos e Africanos e doutorando em Cultura e Sociedade pela UFBA.
Benin é autor da trilogia Ordem Macabra, designer, roteirista e ilustrador. Naturalizado em Salvador, o autor é apaixonado por contos de mistério e terror, e defende o intercâmbio entre diferentes linguagens artísticas, como cinema, quadrinhos e animações.
Dirigido e escrito por Bernard Rose, o longa é baseado no conto The Forbidden, de Clive Barker, e apresenta a origem de Candyman: um artista, filho de um escravizado, que é brutalmente assassinado após se apaixonar e engravidar a filha de um fazendeiro.
Sua mão direita é decepada e o corpo, coberto de mel, é atacado até a morte por abelhas, origem do nome “Candyman”, em tradução livre, “homem doce”.
Na trama, Helen Lyle (Virginia Madsen) é uma estudante que, ao lado da amiga Bernadete Walsh (Kasi Lemmons), pesquisa o impacto das lendas urbanas na comunidade dos conjuntos habitacionais de Cabrini-Green, na periferia de Chicago.
Mas a curiosidade das duas desencadeia uma série de assassinatos, colocando Helen no centro das suspeitas. Candyman é real ou apenas fruto da consciência coletiva?
O evento faz parte do Cine Horror, o primeiro e mais antigo festival de cinema fantástico em atividade no Nordeste, referência nacional na exibição e discussão de produções do gênero.
É também o único evento desse tipo realizado na Bahia, conhecido por exibir obras raras que não chegam aos streamings nem ao circuito comercial.
Serviços
➡️ Cine Horror apresenta – O Mistério de Candyman
▪️Data: 14 de novembro
▪️Horário: 18h
▪️Local: Sala de Cinema Walter da Silveira – Salvador/BA
▪️Entrada gratuita
