Workshop em Itaberaba destaca educação para o trânsito seguro - Foto: Divulgação

Identificar os órgão responsáveis, os direitos e deveres dos usuários das vias públicas, além de reconhecer a escola como espaço estratégico de formação para o trânsito consciente e cidadão, foram os objetivos do workshop 'Legislação de Trânsito: educação para uma mobilidade consciente', realizado nesta terça-feira, 11, em Itaberaba, na Chapada Diamantina.

A iniciativa, promovida pelo Programa A TARDE Educação, do Grupo A TARDE, em parceria com o Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran-BA), reuniu professores do 3º ano do Ensino Médio da rede estadual, no Centro Territorial de Educação Profissional Piemonte do Paraguaçu I.

Para a diretora do Núcleo Territorial de Educação (NTE) 14, Valdeci Santana, a escolha da temática reflete no dia a dia dos passageiros e motoristas.

“A gente dirige um carro, uma moto, e não se preocupa com detalhes, e esses pequenos detalhes fazem a diferença para salvar as nossas vidas. E esta educação do trânsito tem que se pautar e partir do processo educativo em cada sala de aula, com cada professor, explicando direitinho como se dá esse processo do trânsito na vida de cada um de nós”, disse.

Já o professor de Filosofia, do Colégio Modelo, Gabriel Oliveira, destacou que “participar de uma formação com as questões mais emergenciais que nós encontramos na sociedade é uma forma importantíssima para nós, professores, discutirmos em sala de aula”.

“Os nossos alunos necessitam dessas informações. Nós, professores, estamos o tempo todo dentro de sala de aula e, muitas vezes, esquecemos de falar quais os pontos necessários de um cidadão na sua comunidade. [...] A gente tem agora os programas do governo, que são programas que habilitam os jovens antes mesmo de sair da escola. É um meio também de fazer com que esse cidadão se forme no ensino médio e ele saia da escola já com essa ambientação do que é o trânsito”.

“Participar dessas formações, para mim, como professor, é importante e esclarece coisas que a gente tinha dúvidas, esclarece também fatos que a sociedade não tem conhecimento. Participar dessas formações juntamente com o Detran e o A TARDE é importantíssimo para mim, professor”, acrescentou Gabriel.

A formação contou com a mediação da coordenadora pedagógica do A TARDE Educação, Márcia Firmino; e de Denise Borges, também representando o A TARDE Educação.