Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > EDUCAÇÃO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

EDUCAÇÃO E CULTURA

Caravana Literária de Amargosa leva arte e consciência ao Recôncavo

Espetáculo abordou temas como desigualdade e defesa da vida

Redação

Por Redação

12/11/2025 - 10:47 h
Caravana Literária de Amargosa leva arte e consciência ao Recôncavo
Caravana Literária de Amargosa leva arte e consciência ao Recôncavo -

A Caravana Literária de Amargosa realizou uma apresentação no Reconvisa - I Fórum sobre Violência e Saúde do Recôncavo da Bahia, sediado no Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), em Santo Antônio de Jesus.

A iniciativa integrou a programação de abertura do evento, promovido pelo Programa de Pós-Graduação em Saúde da População Negra e Indígena (PPGSPNI/UFRB), em parceria com instituições e movimentos sociais da região.

Tudo sobre Educação em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.
Caravana Literária de Amargosa leva arte e consciência ao Recôncavo
Caravana Literária de Amargosa leva arte e consciência ao Recôncavo | Foto: Divulgação/Secretaria Municipal de Educação

Com poesia, teatro e música, a Caravana levou ao público uma proposta artística comprometida com a denúncia das injustiças, a conscientização social e o cuidado coletivo. A apresentação dialogou com o propósito central do Fórum, voltado à construção de redes de proteção, ao enfrentamento e afirmação da dignidade humana no território do Recôncavo.

Durante a performance, os artistas reforçaram mensagens de combate às violências, defesa da vida e fortalecimento de vínculos comunitários.

“Educar também é proteger, e arte também é resistência”, essa foi a mensagem central que marcou a presença da Caravana no evento.

Caravana Literária de Amargosa leva arte e consciência ao Recôncavo
Caravana Literária de Amargosa leva arte e consciência ao Recôncavo | Foto: Divulgação/Secretaria Municipal de Educação

Para Adê Argolo, que assina a direção e dramaturgismo do espetáculo, “o teatro tem esse poder e, ouso dizer, essa tarefa histórica e política de revelar e denunciar as mazelas provocadas pelo sistema em que vivemos".

"A Caravana Literária de Amargosa é um acontecimento cênico-educativo que expõe às opressões estruturais e projeta a possibilidade de um novo mundo, fundamentado na Reforma Agrária, na Luta Antirracista e na Agroecologia”, acrescentou.

A equipe da Caravana Literária, projeto da Secretaria Municipal de Educação de Amargosa, agradeceu ao PPGSPNI/UFRB, às instituições parceiras e aos movimentos sociais pela escuta e pelo espaço de diálogo, destacando a importância da integração entre ciência, educação, saúde e cultura.

Ficha Técnica do Espetáculo

  • Texto e Direção: Adê Argolo
  • Direção Musical: Erick Asuos
  • Elenco: Alaine Gama, Bantu Sanjessi, João Ceará, Ludy Pérola, Itamiles Santos, Mayara Barreto, Raiz de Odara
  • Músicos: Erick Asuos, João Ceará e Kaylon Silva
  • Figurino e Cenografia: Adê Argolo
  • Coreografia: Ludy Pérola
  • Social Media: Mayara Cardoso
  • Marcenaria: Claudionor Ferreira da Silva
  • Costureiras: Flora Confecções (Dênis) e Ateliê Ponto da Costura (Edina)

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Caravana Literária de Amargosa combate às violências defesa da vida Educação e Cultura Santo Antônio de Jesus Secretaria Municipal de Educação de Amargosa

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Caravana Literária de Amargosa leva arte e consciência ao Recôncavo
Play

Expectativa e tensão: pais fazem vigília à espera de filhos em prova do Enem

Caravana Literária de Amargosa leva arte e consciência ao Recôncavo
Play

Webinar debate educação, mineração e sustentabilidade nesta quarta

Caravana Literária de Amargosa leva arte e consciência ao Recôncavo
Play

Bahia encerra 2024 com recorde no Enem e foco na aprendizagem para 2025

Caravana Literária de Amargosa leva arte e consciência ao Recôncavo
Play

Bahia teve 100% de alunos do 3º ano inscritos no Enem, diz ministro

x