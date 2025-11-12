Caravana Literária de Amargosa leva arte e consciência ao Recôncavo - Foto: Divulgação/Secretaria Municipal de Educação

A Caravana Literária de Amargosa realizou uma apresentação no Reconvisa - I Fórum sobre Violência e Saúde do Recôncavo da Bahia, sediado no Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), em Santo Antônio de Jesus.

A iniciativa integrou a programação de abertura do evento, promovido pelo Programa de Pós-Graduação em Saúde da População Negra e Indígena (PPGSPNI/UFRB), em parceria com instituições e movimentos sociais da região.

Caravana Literária de Amargosa leva arte e consciência ao Recôncavo | Foto: Divulgação/Secretaria Municipal de Educação

Com poesia, teatro e música, a Caravana levou ao público uma proposta artística comprometida com a denúncia das injustiças, a conscientização social e o cuidado coletivo. A apresentação dialogou com o propósito central do Fórum, voltado à construção de redes de proteção, ao enfrentamento e afirmação da dignidade humana no território do Recôncavo.

Durante a performance, os artistas reforçaram mensagens de combate às violências, defesa da vida e fortalecimento de vínculos comunitários.

“Educar também é proteger, e arte também é resistência”, essa foi a mensagem central que marcou a presença da Caravana no evento.

Para Adê Argolo, que assina a direção e dramaturgismo do espetáculo, “o teatro tem esse poder e, ouso dizer, essa tarefa histórica e política de revelar e denunciar as mazelas provocadas pelo sistema em que vivemos".

"A Caravana Literária de Amargosa é um acontecimento cênico-educativo que expõe às opressões estruturais e projeta a possibilidade de um novo mundo, fundamentado na Reforma Agrária, na Luta Antirracista e na Agroecologia”, acrescentou.

A equipe da Caravana Literária, projeto da Secretaria Municipal de Educação de Amargosa, agradeceu ao PPGSPNI/UFRB, às instituições parceiras e aos movimentos sociais pela escuta e pelo espaço de diálogo, destacando a importância da integração entre ciência, educação, saúde e cultura.

