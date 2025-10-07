Caravanas Federativas: saiba como funciona ação do governo Lula

Júlio Pinheiro, secretário de Relações Institucionais - Foto: Divulgação | Ascom Júlio Pinheiro

O governo Lula (PT) relançou as Caravanas Federativas com um novo modelo. A iniciativa, coordenada pelo Ministério de Relações Institucionais, tem o intuito de levar diretamente aos estados e municípios os programas desenvolvidos pela gestão.

Um dos baianos que encabeçam o projeto é o ex-prefeito de Amargosa, Júlio Pinheiro,que esteve presente no evento na última segunda-feira, 6. Na ocasião, Pinheiro explicou como funciona a iniciativa.

“Seguimos agora com um formato mais ampliado, além dos atendimentos de balcão, todos os ministérios vão aos estados e a equipe técnica faz atendimento, dá informação, analisa convênio, pede desembolso de convênio“, disse Júlio Pinheiro, responsável pela articulação entre o governo, os estados e os municípios.

Pinheiro ainda destacou que nas duas primeiras edições das Caravanas, realizada em setembro, nos estados como Rio Grande do Norte e Maranhão.

Na ocasião, foram entregues aos estados máquinas e equipamentos agrícolas, equipamentos de mobilidade urbana e rural. Para além disso, mais de 60 municípios foram contemplados com o Novo PAC Seleções de saúde.

“Mais uma vez o Governo Lula mostra seu compromisso com todos os brasileiros, indo até os estados ouvir as demandas, firmar convênios em todas as áreas estruturantes para possibilitar o desenvolvimento econômico, a geração de emprego e renda e assegurar investimentos em saúde, educação, assistência social, segurança público e direitos humanos. Com o governo Lula, todo o povo brasileiro tem vez, tem voz e oportunidades e garantias de uma vida cada vez melhor“, afirmou ele.

Como a Caravana funciona?

As Caravanas Federativas são coordenadas pelo ex-prefeito de Amargosa, Júlio Pinheiro, que é o Secretário Especial de Assuntos Federativos. Segundo Pinheiro, o novo formato vai muito além de um simples "balcão de atendimento":