Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > EDUCAÇÃO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ANO LETIVO DE 2026

Renovação de matrícula da rede estadual inicia na segunda-feira

Estudante ou responsável deve comparecer à escola para confirmar o interesse

Redação

Por Redação

13/11/2025 - 9:36 h
Prazo termina no dia 28 de novembro
Prazo termina no dia 28 de novembro -

O período de renovação de matrícula para os estudantes da rede estadual de ensino da Bahia começa na segunda-feira, 17. Até o dia 28 de novembro, os alunos devem comparecer à escola onde estudam para confirmar o interesse em continuar na mesma unidade no ano letivo de 2026.

De acordo com a Secretaria da Educação do Estado (SEC), para efetuar a renovação, o estudante, ou o responsável, no caso dos menores de 16 anos, deve procurar a secretaria escolar e assinar a lista de renovação, informando se deseja ou não continuar na unidade no próximo ano.

Tudo sobre Educação em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Durante o procedimento, será necessário a atualização os dados pessoais, como endereço, telefone e e-mail, além de entregar documentos pendentes, se for o caso.

Leia Também:

O que cai no segundo dia de prova do Enem 2025?
Lauro de Freitas renova frota com mais de 30 ônibus escolares
Caravana Literária de Amargosa leva arte e consciência ao Recôncavo

A Secretaria da Educação do Estado (SEC) reforça que a ausência de manifestação no período estabelecido será entendida como interesse na manutenção da vaga para o próximo ano letivo. O processo de renovação de matrícula é exclusivo para os estudantes que já fazem parte da rede estadual. As datas e orientações sobre matrícula de novos alunos serão divulgadas posteriormente pela SEC.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

alunos ano letivo 2026 educação Bahia rede estadual de ensino renovação de matrícula secretaria da educação

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Prazo termina no dia 28 de novembro
Play

Conselheiro do TCE parabeniza e propõe homenagem ao Grupo A TARDE

Prazo termina no dia 28 de novembro
Play

Expectativa e tensão: pais fazem vigília à espera de filhos em prova do Enem

Prazo termina no dia 28 de novembro
Play

Webinar debate educação, mineração e sustentabilidade nesta quarta

Prazo termina no dia 28 de novembro
Play

Bahia encerra 2024 com recorde no Enem e foco na aprendizagem para 2025

x