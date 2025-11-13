ANO LETIVO DE 2026
Renovação de matrícula da rede estadual inicia na segunda-feira
Estudante ou responsável deve comparecer à escola para confirmar o interesse
Por Redação
O período de renovação de matrícula para os estudantes da rede estadual de ensino da Bahia começa na segunda-feira, 17. Até o dia 28 de novembro, os alunos devem comparecer à escola onde estudam para confirmar o interesse em continuar na mesma unidade no ano letivo de 2026.
De acordo com a Secretaria da Educação do Estado (SEC), para efetuar a renovação, o estudante, ou o responsável, no caso dos menores de 16 anos, deve procurar a secretaria escolar e assinar a lista de renovação, informando se deseja ou não continuar na unidade no próximo ano.
Durante o procedimento, será necessário a atualização os dados pessoais, como endereço, telefone e e-mail, além de entregar documentos pendentes, se for o caso.
A Secretaria da Educação do Estado (SEC) reforça que a ausência de manifestação no período estabelecido será entendida como interesse na manutenção da vaga para o próximo ano letivo. O processo de renovação de matrícula é exclusivo para os estudantes que já fazem parte da rede estadual. As datas e orientações sobre matrícula de novos alunos serão divulgadas posteriormente pela SEC.
