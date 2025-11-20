GUARDADAS NA GELADEIRA
Em família: filho roubava canetas emagrecedoras e mãe vendia em Salvador
Mulher de 60 anos foi presa com 27 caixas do produto, avaliadas em R$ 60 mil
Por Victoria Isabel
Uma mulher foi presa por receptação de canetas emagrecedoras roubadas de farmácias no início da noite de quarta-feira, 19, em Salvador.
De acordo com a Polícia Militar, os agentes participavam da Operação Olho Vivo, quando receberam a informação de que uma mulher estaria comercializando as canetas emagrecedoras na Rua Pará. Os militares se dirigiram ao local para verificar a denúncia.
Durante a averiguação, os policiais identificaram uma mulher de 60 anos na porta de um imóvel, portando uma sacola. Ao ser abordada, foram encontradas diversas unidades de canetas. Questionada sobre a origem do material, ela informou que o filho providenciava o produto sem informar a origem e que ela era responsável pela comercialização e entrega.
A mulher também indicou que, no interior da edificação, havia outras unidades armazenadas na geladeira. Ao todo, foram apreendidas 27 caixas de canetas emagrecedoras, de valor estimado em R$ 60 mil e dinheiro em espécie.
A ação resultou na condução da mulher e na apreensão de todo o material, que foi apresentado na DERRC, onde as demais medidas cabíveis foram adotadas.
