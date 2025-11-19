Família de pedreiro morto por engano faz vaquinha para gêmeos e esposa

Jorge estava feliz pelo nascimento do casal de gêmeos - Foto: Reprodução Redes Sociais

A família do pedreiro Jorgeonelton Pereira dos Santos, de 41 anos, assassinado por engano, na última quinta-feira, 13, em Ipiaú, no sul do estado, está mobilizando uma campanha solidária para arrecadar dinheiro e ajudar a esposa e os dois filhos gêmeos, recém-nascidos, do trabalhador.

Segundo os parentes, a mulher, que teve os bebês, no último domingo, 9, está com dificuldades financeiras para criá-los, já que era Jorge, como o pedreiro era mais conhecido, quem sustentava a casa. Os valores podem ser doados através de uma vaquinha on-line, através da chave Pix: 73 981185085, em nome de Ytatilla Kelly Pereira dos Santos, irmã de Jorge.

O valor arrecadado será usado para comprar fraldas, alimentação, medicamentos e nos cuidados essenciais de mãe e filhos.

O crime

Jorgeonelton foi executado com, pelo menos, seis tiros, dentro de uma residência, na Rua Leonízia Andrade, enquanto assentava pisos. Ele foi surpreendido por dois homens, que chegaram ao local em uma motocicleta. O corpo dele foi sepultado na cidade natal, Itagibá, na sexta-feira, 14, em meio à tristeza e revolta de familiares e amigos.

Na segunda-feira, 17, quatro adolescentes foram apreendidos suspeitos de participação no homicídio. Um deles confessou que Jorge não era o alvo, a morte teria ocorrido por engano. Eles foram localizados em uma pousada no centro de Ipiaú, nenhuma arma foi encontrada, e após serem ouvidos, eles foram liberados e permanecem à disposição da Justiça. A Polícia Civil continua investigando autoria e motivação do crime.