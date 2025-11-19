Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

VAQUINHA ON-LINE

Família de pedreiro morto por engano faz vaquinha para gêmeos e esposa

Pedreiro foi assassinado quatro dias após realizar o sonho de ser pai

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

19/11/2025 - 20:55 h
Jorge estava feliz pelo nascimento do casal de gêmeos
Jorge estava feliz pelo nascimento do casal de gêmeos -

A família do pedreiro Jorgeonelton Pereira dos Santos, de 41 anos, assassinado por engano, na última quinta-feira, 13, em Ipiaú, no sul do estado, está mobilizando uma campanha solidária para arrecadar dinheiro e ajudar a esposa e os dois filhos gêmeos, recém-nascidos, do trabalhador.

Segundo os parentes, a mulher, que teve os bebês, no último domingo, 9, está com dificuldades financeiras para criá-los, já que era Jorge, como o pedreiro era mais conhecido, quem sustentava a casa. Os valores podem ser doados através de uma vaquinha on-line, através da chave Pix: 73 981185085, em nome de Ytatilla Kelly Pereira dos Santos, irmã de Jorge.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O valor arrecadado será usado para comprar fraldas, alimentação, medicamentos e nos cuidados essenciais de mãe e filhos.

O crime

Jorgeonelton foi executado com, pelo menos, seis tiros, dentro de uma residência, na Rua Leonízia Andrade, enquanto assentava pisos. Ele foi surpreendido por dois homens, que chegaram ao local em uma motocicleta. O corpo dele foi sepultado na cidade natal, Itagibá, na sexta-feira, 14, em meio à tristeza e revolta de familiares e amigos.

Leia Também:

Após atentado contra colega por ciúmes, John Lennon é expulso da PM
Ilhéus: mulher baleada em assalto se pronuncia nas redes sociais
Ex-Seleção é preso pela quarta vez pelo mesmo motivo; saiba detalhes

Na segunda-feira, 17, quatro adolescentes foram apreendidos suspeitos de participação no homicídio. Um deles confessou que Jorge não era o alvo, a morte teria ocorrido por engano. Eles foram localizados em uma pousada no centro de Ipiaú, nenhuma arma foi encontrada, e após serem ouvidos, eles foram liberados e permanecem à disposição da Justiça. A Polícia Civil continua investigando autoria e motivação do crime.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

adolescentes alimentação assassinato Campanha solidária cuidados essenciais dificuldades financeiras esposa fraldas gêmeos HOMICÍDIO investigação Ipiaú Itagibá Jorgeonelton Pereira dos Santos medicamentos morte por engano motivação Pedreiro pix Polícia Civil prisão provedor recém-nascidos suspeitos Vaquinha Online Ytatilla Kelly Pereira dos Santos

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Jorge estava feliz pelo nascimento do casal de gêmeos
Play

Moradores da Pituba denunciam furtos em antigo prédio dos Correios

Jorge estava feliz pelo nascimento do casal de gêmeos
Play

Líder de facção criminosa na Bahia cai em operação da Polícia Civil

Jorge estava feliz pelo nascimento do casal de gêmeos
Play

Emboscada: Jovem morto com mais de 70 tiros foi levado de festa paredão

Jorge estava feliz pelo nascimento do casal de gêmeos
Play

Homem é executado a tiros em Santa Cruz; vídeo

x