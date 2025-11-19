TENTATIVA LATROCÍNIO
Ilhéus: mulher baleada em assalto se pronuncia nas redes sociais
Mulher estava dentro de loja de artigos religiosos, quando foi baleada
Por Andrêzza Moura
Fabiane, de 34 anos, baleada durante um assalto a uma loja de artigos religiosos em Ilhéus, no sul da Bahia, na terça-feira, 18, se pronunciou nas redes sociais nesta quarta-feira, 19. Na postagem, ela afirmou que está se recuperando após levar um tiro na região do abdômen. A mulher revelou ainda que o projétil está alojado no quadril.
"Oi, gente, sou eu, estou aqui firme forte na batalha, graças a Deus. Assisti muita gente aí, foi eu sim que recebi um um tiro ontem na região do meu abdômen. A bala está alojada no meu bumbum, a gente fez a primeira cirurgia, está tudo ok, estou bem. Só não vou conseguir responder uma a uma ainda, porque estou um pouquinho debilitada. Mas, assim que eu tiver forças, pode deixar que eu já agradeço o carinho de cada mãe pelas orações", disse ela.
O crime
O ataque ocorreu na tarde de terça-feira, 18, na Avenida Itabuna. Câmeras de segurança registraram o momento em que o suspeito, um homem de 37 anos, rendeu a cliente e uma funcionária que estavam no balcão e, em seguida, atirou em Fabiane, atingindo-a na região do quadril. Após o disparo, o criminoso recolheu o dinheiro do caixa e deixou o local caminhando tranquilamente. Fabiane foi levada ao Hospital Regional Costa do Cacau, onde permanece internada e sem risco de morte.
Ainda na terça-feira, a Polícia Militar prendeu o homem e uma mulher, de 24 anos, suspeitos de envolvimento no crime. O casal também é investigado por um assalto a uma pizzaria no bairro Malhado, ocorrido no domingo, 16, e que teria sido planejado da mesma forma. A polícia apurou que, antes dos roubos, a mulher entra nos estabelecimentos para fazer o reconhecimento. O homem vai agiu logo em seguida.
Com os suspeitos, a polícia apreendeu uma pistola calibre 6.35, maconha, duas balanças de precisão, dinheiro em espécie, um celular e roupas. O caso segue sob investigação da 1ª Delegacia Territorial de Ilhéus e o casal deve responder por tentativa de latrocínio - roubo com resultado de morte. Eles permanecem à disposição da Justiça.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes