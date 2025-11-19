Menu
TENTATIVA LATROCÍNIO

Ilhéus: mulher baleada em assalto se pronuncia nas redes sociais

Mulher estava dentro de loja de artigos religiosos, quando foi baleada

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

19/11/2025 - 19:32 h | Atualizada em 19/11/2025 - 19:48
Fabiane foi atingida na região do abdômen e bala está alojada no quadril -

Fabiane, de 34 anos, baleada durante um assalto a uma loja de artigos religiosos em Ilhéus, no sul da Bahia, na terça-feira, 18, se pronunciou nas redes sociais nesta quarta-feira, 19. Na postagem, ela afirmou que está se recuperando após levar um tiro na região do abdômen. A mulher revelou ainda que o projétil está alojado no quadril.

"Oi, gente, sou eu, estou aqui firme forte na batalha, graças a Deus. Assisti muita gente aí, foi eu sim que recebi um um tiro ontem na região do meu abdômen. A bala está alojada no meu bumbum, a gente fez a primeira cirurgia, está tudo ok, estou bem. Só não vou conseguir responder uma a uma ainda, porque estou um pouquinho debilitada. Mas, assim que eu tiver forças, pode deixar que eu já agradeço o carinho de cada mãe pelas orações", disse ela.

O crime

O ataque ocorreu na tarde de terça-feira, 18, na Avenida Itabuna. Câmeras de segurança registraram o momento em que o suspeito, um homem de 37 anos, rendeu a cliente e uma funcionária que estavam no balcão e, em seguida, atirou em Fabiane, atingindo-a na região do quadril. Após o disparo, o criminoso recolheu o dinheiro do caixa e deixou o local caminhando tranquilamente. Fabiane foi levada ao Hospital Regional Costa do Cacau, onde permanece internada e sem risco de morte.

Ainda na terça-feira, a Polícia Militar prendeu o homem e uma mulher, de 24 anos, suspeitos de envolvimento no crime. O casal também é investigado por um assalto a uma pizzaria no bairro Malhado, ocorrido no domingo, 16, e que teria sido planejado da mesma forma. A polícia apurou que, antes dos roubos, a mulher entra nos estabelecimentos para fazer o reconhecimento. O homem vai agiu logo em seguida.

Com os suspeitos, a polícia apreendeu uma pistola calibre 6.35, maconha, duas balanças de precisão, dinheiro em espécie, um celular e roupas. O caso segue sob investigação da 1ª Delegacia Territorial de Ilhéus e o casal deve responder por tentativa de latrocínio - roubo com resultado de morte. Eles permanecem à disposição da Justiça.

