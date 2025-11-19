Vídeo: cliente de loja é baleada durante roubo na Bahia; dupla é presa

Cliente, de vestido preto, não corre risco de morte - Foto: Reprodução

A Polícia Militar prendeu, na noite de terça-feira, 18, um homem, de 37 anos, e uma mulher, de 24, suspeitos de envolvimento no assalto a uma loja de artigos religiosos, na Avenida Itabuna, em Ilhéus, sul da Bahia, que deixou uma cliente baleada. O crime, que aconteceu horas antes das prisões, foi registrado pelas câmeras de segurança do local.

Nas imagens, é possível ver quando o homem entra no estabelecimento e rende cliente e funcionária, que estão no balcão. Em um determinado momento, o homem empurra a jovem, inicialmente identificada como Fabiane, de 34 anos, e atira. Ela ficou ferida na região do quadril.

Após atirar na vítima, o suspeito recolheu o dinheiro do caixa e saiu caminhando tranquilamente. A vítima foi levada ao Hospital Regional Costa do Cacau, onde segue internada. Segundo informações da Polícia Civil, ela não corre risco de morte.

Informações da Polícia Militar dão conta de que o casal é o mesmo que assaltou uma pizzaria no bairro Malhado, no domingo, 16. Nas duas situações, antes dos roubos, a mulher entrou nos estabelecimentos para fazer o reconhecimento do ambiente.

Com eles, foram apreendidos uma pistola calibre 6.35, uma quantidade de maconha, duas balanças de precisão, uma quantia de dinheiro em espécie, um aparelho celular e peças de roupas.

De acordo com a Polícia Civil, o caso é investigado pela 1ª Delegacia Territorial de Ilhéus. O casal deve responder por tentativa de latrocínio - roubo com resultado morte. Eles seguem à disposição da Justiça.