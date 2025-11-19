POLÍCIA
Urgente: fábrica clandestina de armas é fechada no interior da Bahia
Material será periciado e polícia busca identificar outros envolvidos na produção ilegal
Por Luan Julião
Uma operação do Grupo de Apoio Técnico e Tático à Investigação (Gatti/Cerrado), unidade vinculada à 26ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Santa Maria da Vitória), desarticulou, na manhã desta quarta-feira, 19, uma oficina clandestina de fabricação de armas de fogo no povoado de Porto Novo, na zona rural de Santana, no Oeste da Bahia.
As diligências foram iniciadas após o setor de inteligência apontar que um homem investigado por descumprir medidas protetivas de urgência, relacionadas à Lei Maria da Penha, estaria escondido no imóvel. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram uma estrutura improvisada que funcionava exclusivamente para a confecção artesanal de armamentos.
Dentro da oficina, os investigadores apreenderam dois revólveres artesanais já finalizados, além de uma grande quantidade de peças e componentes metálicos utilizados na montagem de armas, como canos, gatilhos, molas, coronhas improvisadas e mecanismos de disparo. O material apreendido incluía ainda desenhos técnicos, croquis e manuais com instruções detalhadas sobre balística e processos de montagem e desmontagem de armas.
Todo o conteúdo recolhido será encaminhado ao Departamento de Polícia Técnica (DPT) para análise. As investigações seguem com o objetivo de localizar o suspeito procurado e apurar se há outros envolvidos na produção clandestina na região Oeste do estado.
