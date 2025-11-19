Menu
OPERAÇÃO NARKE 5

Operação apreende 3,5 kg de drogas e prende um homem no sul da Bahia

A nova ação da Operação Narke 5 foi deflagrada em âmbito nacional

Redação

Por Redação

19/11/2025 - 13:41 h
Uma operação da Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DTE/Itabuna) prendeu um integrante de uma facção criminosa e apreendeu mais de 3,5 kg de drogas em Itabuna, nesta quarta-feira, 19. A nova ação da Operação Narke 5 foi deflagrada em âmbito nacional e foi cumprida no bairro São Pedro, no Sul da Bahia.

Ao todo foram três mandados de busca e apreensão domiciliar, expedidos pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Itabuna. Em uma das casas, foram encontrados 2 kg de cocaína, 880 gramas de maconha, 500 gramas de crack, 200 gramas de haxixe, quatro balanças de precisão, um celular e diversas embalagens plásticas para acondicionamento de drogas.

Um homem de 21 anos foi autuado em flagrante no local pelo crime de tráfico de drogas e conduzido para a unidade policial, onde permanece à disposição do Poder Judiciário. Já o material apreendido passará por perícia no Departamento de Polícia Técnica (DPT).

As investigações seguem em andamento pela 6ª DTE, com o objetivo de desarticular o grupo criminoso atuante na comercialização de entorpecentes na região. A custódia do homem e a apreensão das drogas atingem diretamente a estrutura logística da organização criminosa.

A ação contou com o apoio operacional da 6ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (6ª Coorpin/Itabuna), do Grupo de Apoio Técnico e Tático à Investigação (Gatti) e da 2ª Delegacia Territorial (2ª DT/Itabuna). A quinta fase da Operação Narke foi deflagrada em todo o país, por meio da Diretoria de Operações Integradas e de Inteligência (DIOPI/SENASP/MJSP).

x