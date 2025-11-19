Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

OPERAÇÃO COMPLIANCE ZERO

Audiência de custódia mantém dono de banco preso

Operação investiga emissão e negociação de títulos de crédito de falsificação no Sistema Financeiro Nacional

Jair Mendonça Jr

Por Jair Mendonça Jr

19/11/2025 - 9:35 h
Empresário Daniel Vorcario
Empresário Daniel Vorcario -

Na noite desta terça, 18, a Justiça Federal decidiu manter a prisão de Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master, que havia sido preso na segunda-feira, 17, no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, quando pretendia embarcar para o exterior.

Além de Vorcaro, o sócio Augusto Lima e mais cinco pessoas foram mantidos em custódia após audiência. A ação integra a 'Operação Compliance Zero', que investiga emissão e negociação de títulos de crédito de falsificação no Sistema Financeiro Nacional.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Foram cumpridos cinco mandados de prisão preventiva, dois de prisão temporária e 25 de busca e apreensão nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Bahia e no Distrito Federal.

Conforme consta na investigação, o Banco Master adquiriu carteiras de crédito sem lastro e as revendeu por cerca de R$ 12 bilhões em duas parcelas ao longo de dois meses.

A defesa de Vorcaro alegou que “ele estava em viagem de negócios relacionada à venda da instituição e que se colocou à disposição para colaborar”.

O Banco Central decretou a liquidação por ordem judicial do Banco Master, encerrando a possibilidade de venda menos de 24 horas antes da operação. A defesa informou que vai impetrar habeas corpus para solicitar a liberdade.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Banco Central Brasil Banco MAster Daniel Vorcaro

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Empresário Daniel Vorcario
Play

Moradores da Pituba denunciam furtos em antigo prédio dos Correios

Empresário Daniel Vorcario
Play

Líder de facção criminosa na Bahia cai em operação da Polícia Civil

Empresário Daniel Vorcario
Play

Emboscada: Jovem morto com mais de 70 tiros foi levado de festa paredão

Empresário Daniel Vorcario
Play

Homem é executado a tiros em Santa Cruz; vídeo

x