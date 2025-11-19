OPERAÇÃO COMPLIANCE ZERO
Audiência de custódia mantém dono de banco preso
Operação investiga emissão e negociação de títulos de crédito de falsificação no Sistema Financeiro Nacional
Por Jair Mendonça Jr
Na noite desta terça, 18, a Justiça Federal decidiu manter a prisão de Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master, que havia sido preso na segunda-feira, 17, no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, quando pretendia embarcar para o exterior.
Além de Vorcaro, o sócio Augusto Lima e mais cinco pessoas foram mantidos em custódia após audiência. A ação integra a 'Operação Compliance Zero', que investiga emissão e negociação de títulos de crédito de falsificação no Sistema Financeiro Nacional.
Foram cumpridos cinco mandados de prisão preventiva, dois de prisão temporária e 25 de busca e apreensão nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Bahia e no Distrito Federal.
Conforme consta na investigação, o Banco Master adquiriu carteiras de crédito sem lastro e as revendeu por cerca de R$ 12 bilhões em duas parcelas ao longo de dois meses.
A defesa de Vorcaro alegou que “ele estava em viagem de negócios relacionada à venda da instituição e que se colocou à disposição para colaborar”.
O Banco Central decretou a liquidação por ordem judicial do Banco Master, encerrando a possibilidade de venda menos de 24 horas antes da operação. A defesa informou que vai impetrar habeas corpus para solicitar a liberdade.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes