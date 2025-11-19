Massoterapeuta de 31 anos está desaparecida há uma semana em Salvador

Miramar de Oliveira dos Santos - Foto: Reprdução / Redes Sociais

Uma mulher de 31 anos identificada como Miramar de Oliveira dos Santos, de 31 anos, está desaparecida a cerca de uma semana após sair de casa em Salvador. Miramar é massoterapeuta e estudante de Direito.

De acordo com familiares, Miramar é moradora do bairro do Stiep e teria saído de casa no fim da tarde do dia 11 de novembro e não voltou mais. De acordo com informações preliminares, Miramar teria avisado à mãe quando saiu de casa, mas informou para onde iria.

A Polícia Civil acompanha o caso através da Delegacia de Proteção à Pessoa (DPP). Quem tiver informações sobre o paradeiro da jovem pode entrar em contato no Disque Denúncia, através do número 181, ou pelo Whatsapp (71) 99631-6538 ou telefone no (71) 3116-0124.