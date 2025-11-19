SALVADOR
Motociclista morre após cair de viaduto em São Cristóvão
Acidente ocorreu durante a madrugada desta quarta-feira, 19
Por Victoria Isabel
Uma motociclista morreu após cair de um viaduto no bairro de São Cristóvão, em Salvador, durante a madrugada desta quarta-feira, 19. O acidente ocorreu no complexo de viadutos localizado em frente ao Aeroporto Internacional de Salvador.
De acordo com a Polícia Civil, a 12ª Delegacia Territorial de Itapuã registrou a morte de Ana Lucia dos Santos Santana, 28 anos, na BA-526. Segundo apurado, a vítima conduzia uma motocicleta quando perdeu o controle do veículo, colidiu contra o meio fio e acabou sofrendo uma queda fatal.
Equipes da Polícia Militar foram acionadas e isolaram a área até a chegada do Instituto Médico Legal (IML), que já realizou a remoção do corpo.
A motociclista carregava uma mochila térmica do iFood, porém ainda não há confirmação se ele trabalhava para o aplicativo de entregas.
Leia Também:
As circunstâncias do acidente serão investigadas. Guias para remoção e necropsia foram expedidas.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes