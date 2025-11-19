Motociclista morre após cair de viaduto em São Cristóvão

Viaduto próximo ao Aeroporto Internacional de Salvador - Foto: Reprodução

Uma motociclista morreu após cair de um viaduto no bairro de São Cristóvão, em Salvador, durante a madrugada desta quarta-feira, 19. O acidente ocorreu no complexo de viadutos localizado em frente ao Aeroporto Internacional de Salvador.

De acordo com a Polícia Civil, a 12ª Delegacia Territorial de Itapuã registrou a morte de Ana Lucia dos Santos Santana, 28 anos, na BA-526. Segundo apurado, a vítima conduzia uma motocicleta quando perdeu o controle do veículo, colidiu contra o meio fio e acabou sofrendo uma queda fatal.

Tudo sobre Salvador em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Equipes da Polícia Militar foram acionadas e isolaram a área até a chegada do Instituto Médico Legal (IML), que já realizou a remoção do corpo.

A motociclista carregava uma mochila térmica do iFood, porém ainda não há confirmação se ele trabalhava para o aplicativo de entregas.

| Foto: Reprodução

As circunstâncias do acidente serão investigadas. Guias para remoção e necropsia foram expedidas.