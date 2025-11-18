POLÍCIA
Líder do tráfico no Recôncavo Baiano é preso em operação da Polícia
Suspeito tinha mandado de prisão preventiva e atuava como liderança após deixar Salvador
Por Luan Julião
Um homem de 31 anos apontado como um dos líderes do tráfico de drogas em Santo Amaro, no Recôncavo baiano, foi preso por equipes da Delegacia Territorial do município na tarde de segunda-feira, 17. A captura ocorreu na Avenida Rui Barbosa, no bairro do Bonfim, durante uma ação da Polícia Civil.
De acordo com as investigações, o suspeito já tinha histórico de envolvimento com crimes relacionados ao tráfico e havia deixado Salvador para atuar no interior, assumindo posição de liderança em uma organização criminosa responsável pela venda de entorpecentes na região.
Leia Também:
Contra ele, havia um mandado de prisão preventiva expedido pelo Poder Judiciário. Após ser localizado pelos policiais, o homem teve a ordem judicial cumprida e foi encaminhado para a delegacia, onde ocorreu a formalização da prisão.
O detido permanece à disposição da Justiça, que dará andamento às medidas cabíveis.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes