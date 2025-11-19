Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SALVADOR
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CRIME

Falso sequestro: homem tenta extorquir família e é preso em Salvador

Suspeito simulou cativeiro para pedir R$ 2 mil e gastou dinheiro em drogas

Redação

Por Redação

19/11/2025 - 10:12 h
Em Salvador, homem é preso por criar falso sequestro e extorquir família
Em Salvador, homem é preso por criar falso sequestro e extorquir família -

Um homem de 29 anos foi preso em flagrante nesta terça-feira, 18, em Salvador, após tentar extorquir a própria família por meio de um falso sequestro. A ação foi registrada no bairro de Pernambués e contou com a participação de diversas unidades da Polícia Civil, como parte da Operação Escudo das Marias, voltada à proteção de mulheres e ao cumprimento de mandados de prisão.

Segundo a investigação, o suspeito, após perder dinheiro com drogas e apostas online, decidiu simular seu próprio sequestro para obter R$ 2 mil de familiares. Para criar a ilusão de estar em perigo, ele utilizou o temporizador do celular para produzir fotos em que aparecia amarrado ou rendido, enviadas para a companheira e para a mãe, junto a “exigências de pagamento e ameaças fictícias”.

Tudo sobre Salvador em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A abordagem policial ocorreu durante uma diligência da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam/Casa da Mulher Brasileira), que cumpria um mandado de prisão relacionado à violência doméstica.

O trabalho contou com o apoio do Departamento de Proteção à Mulher, Cidadania e Pessoas Vulneráveis (DPMCV) e do Departamento Especializado de Investigações Criminais (DEIC). O suspeito foi localizado em um quarto de hotel, mas não era o alvo original da ação.

Leia Também:

Feriado da Consciência Negra: veja o que abre e fecha em Salvador
Empreenda Café: comunidade promove empreendedorismo feminino em Salvador
Motociclista morre após cair de viaduto em São Cristóvão

Ao ser interrogado, o homem confessou que o sequestro nunca ocorreu. Ele explicou que, sem dinheiro para deixar o hotel, vendeu o próprio celular em um centro comercial para receber dinheiro em espécie e, com o valor obtido, hospedou-se em outro estabelecimento, permanecendo consumindo drogas e incomunicável, enquanto a família acreditava que ele corria perigo.

O suspeito foi autuado por extorsão e consumo pessoal de drogas. Após a lavratura do auto de prisão em flagrante, ele passou pelos exames de praxe e permanece à disposição da Justiça.

A Operação Escudo das Marias reforça a integração entre unidades da Polícia Civil para a proteção de mulheres, cumprimento de mandados, localização de foragidos e enfrentamento de crimes conexos, “incluindo situações com potencial de escalonamento violento no contexto doméstico e familiar”.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

extorsão falso sequestro Polícia Civil prisão Salvador

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Em Salvador, homem é preso por criar falso sequestro e extorquir família
Play

Emboscada: Jovem morto com mais de 70 tiros foi levado de festa paredão

Em Salvador, homem é preso por criar falso sequestro e extorquir família
Play

Homem é executado a tiros em Santa Cruz; vídeo

Em Salvador, homem é preso por criar falso sequestro e extorquir família
Play

Grande protesto bloqueia Av. Gal Costa e gera caos no trânsito de Salvador

Em Salvador, homem é preso por criar falso sequestro e extorquir família
Play

Advogada suspeita de integrar facção é presa em São Caetano

x