Feriado da Consciência Negra: veja o que abre e fecha em Salvador
Shoppings e mercados terão horários de funcionamento alterados
Por Edvaldo Sales
Com o feriado da Consciência Negra, os horários de funcionamento em shoppings e estabelecimentos comerciais sofrerão alterações em Salvador e na Região Metropolitana de Salvador (RMS) nesta quinta-feira, 20.
Confira abaixo o que abre e o que fecha na capital baiana e na RMS:
Shoppings:
Salvador Shopping
9h às 22h
Shopping da Bahia
- Lojas e quiosques – Das 9h às 22h
- Lojas âncoras – Das 9h às 22h
- Alimentação / Restaurantes – Das 9h às 22h
- Clivale – Fechada
- Bodytech – Das 8h às 15h (acesso exclusivo pelo Estacionamento D5)
- Cinemas – Conforme programação no site oficial
- Noelândia – Das 13h às 19h30
- Playland – Das 9h às 22h
- Planeta Criança – Das 9h às 22h
- Planeta Imaginário – Das 9h às 22h
- Vila Trampolim – Das 9h às 22h
Shopping Barra
- Lojas e quiosques – Das 09h às 22h
- Restaurantes (Barra Gourmet e L4) – A partir das 12h
Shopping Piedade
10h às 18h
Shopping Center Lapa
- Lojas e quiosques – Das 9h às 19h30
- Praça de Alimentação – Das 9h às 19h30
- Cinema – Consulte a programação no site oficial
- Estacionamento gratuito
Shopping Paseo
- Lojas e quiosques – Das 09h às 21h
- YouPlay – Das 09h às 21h
- Restaurantes – A partir das 12h
Parque Shopping Bahia
- Lojas, quiosques e Praça de Alimentação – Das 10h às 22h
- Alameda Gourmet – Das 11h às 23h
Mercados
Mercado do Ogunjá
- Boxes – Das 07h às 14h
- Praça de Alimentação – Das 07h às 14h
Ceasa
- Boxes – Das 07h às 14h
- Praça de Alimentação – Das 07h às 14h
Mercado do Rio Vermelho
- Boxes – Das 07h às 14h
- Praça de Alimentação – Das 07h às 14h
Mercado de Paripe
6h às 14h
SAC
Todos fechados
Bancos
Agências não terão expediente ao público
(Bancos abrem normalmente no dia 21 de novembro, exceto nas localidades onde há feriado estadual ou municipal)
