SERVIÇO

Feriado da Consciência Negra: veja o que abre e fecha em Salvador

Shoppings e mercados terão horários de funcionamento alterados

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

19/11/2025 - 9:55 h
Feriado da Consciência Negra é nesta quinta-feira, 20
Feriado da Consciência Negra é nesta quinta-feira, 20

Com o feriado da Consciência Negra, os horários de funcionamento em shoppings e estabelecimentos comerciais sofrerão alterações em Salvador e na Região Metropolitana de Salvador (RMS) nesta quinta-feira, 20.

Novo feriado? Salvador ganha data comemorativa pré-carnaval
Servidores ganharão "presentaço" do governo do Estado nesta semana
Vereador choca ao detonar feriado da Consciência Negra: "Divide a nação"

Confira abaixo o que abre e o que fecha na capital baiana e na RMS:

Shoppings:

Salvador Shopping

9h às 22h

Shopping da Bahia

  • Lojas e quiosques – Das 9h às 22h
  • Lojas âncoras – Das 9h às 22h
  • Alimentação / Restaurantes – Das 9h às 22h
  • Clivale – Fechada
  • Bodytech – Das 8h às 15h (acesso exclusivo pelo Estacionamento D5)
  • Cinemas – Conforme programação no site oficial
  • Noelândia – Das 13h às 19h30
  • Playland – Das 9h às 22h
  • Planeta Criança – Das 9h às 22h
  • Planeta Imaginário – Das 9h às 22h
  • Vila Trampolim – Das 9h às 22h

Shopping Barra

  • Lojas e quiosques – Das 09h às 22h
  • Restaurantes (Barra Gourmet e L4) – A partir das 12h

Shopping Piedade

10h às 18h

Shopping Center Lapa

  • Lojas e quiosques – Das 9h às 19h30
  • Praça de Alimentação – Das 9h às 19h30
  • Cinema – Consulte a programação no site oficial
  • Estacionamento gratuito

Shopping Paseo

  • Lojas e quiosques – Das 09h às 21h
  • YouPlay – Das 09h às 21h
  • Restaurantes – A partir das 12h

Parque Shopping Bahia

  • Lojas, quiosques e Praça de Alimentação – Das 10h às 22h
  • Alameda Gourmet – Das 11h às 23h

Mercados

Mercado do Ogunjá

  • Boxes – Das 07h às 14h
  • Praça de Alimentação – Das 07h às 14h

Ceasa

  • Boxes – Das 07h às 14h
  • Praça de Alimentação – Das 07h às 14h

Mercado do Rio Vermelho

  • Boxes – Das 07h às 14h
  • Praça de Alimentação – Das 07h às 14h

Mercado de Paripe

6h às 14h

SAC

Todos fechados

Bancos

Agências não terão expediente ao público

(Bancos abrem normalmente no dia 21 de novembro, exceto nas localidades onde há feriado estadual ou municipal)

x